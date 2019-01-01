«З вовками мирно не можна»: завтра підприємці Старого ринку пікетуватимуть Луцькраду





Близько 1200 людей планують з 9 до 17 години 12 грудня пікетувати мерію.



Про це



У зв’язку з цим Старий ринок завтра не працюватиме.



Нагадаємо, Луцька міська рада хоче ліквідувати базар біля Луцького замку, а підприємців переселити на спеціально облаштований ринок на ЛПЗ.



Тим часом підприємці, що виступають проти перенесення Центрального ринку в Луцьку, створили у Viber групу «Порятунок Центрального ринку».



Там вони публікують дописи з закликами палити авто працівників міської ради та наголошують, що більше не може бути «ніякого МИРНОГО протесту». Мовляв, «з вовками мирно не можна».

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