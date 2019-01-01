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«З вовками мирно не можна»: завтра підприємці Старого ринку пікетуватимуть Луцькраду

«З вовками мирно не можна»: завтра підприємці Старого ринку пікетуватимуть Луцькраду
Підприємці Центрального ринку збираються на мітинг під Луцькою міською радою.

Близько 1200 людей планують з 9 до 17 години 12 грудня пікетувати мерію.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ЛМР.

У зв’язку з цим Старий ринок завтра не працюватиме.

Нагадаємо, Луцька міська рада хоче ліквідувати базар біля Луцького замку, а підприємців переселити на спеціально облаштований ринок на ЛПЗ.

Тим часом підприємці, що виступають проти перенесення Центрального ринку в Луцьку, створили у Viber групу «Порятунок Центрального ринку».

Там вони публікують дописи з закликами палити авто працівників міської ради та наголошують, що більше не може бути «ніякого МИРНОГО протесту». Мовляв, «з вовками мирно не можна».

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Теги: Старий ринок, пікет, базарники
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