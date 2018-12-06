Як у Луцьку святкуватимуть новорічно-різдвяні свята. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 19:20
Оприлюднили перелік заходів, що відбуватимуться з нагоди Нового року та Різдва Христового у Луцьку.
Про це йдеться на сайті мерії.
12 грудня
16.30 Арт-година «Сяйво різдвяних янголів»
Палац культури м. Луцька, 2 корпус
13 грудня
17.00 Розважальна програма «Андріївські вечорниці-ігровиці»
Палац культури м. Луцька, 2 поверх
19.00 Концерт Оксани Мухи «Найгарніші пісні України»
Обласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка
14 грудня
11.00 Дитячий вокальний конкурс «Зимова казка»
СРК «Адреналін Сіті»
11.00 Турнір з шашок
Спортивний клуб «Біла тура»
18.00 Міжнародний джазовий фестиваль «JazzBez»
Палац культури м.Луцька
15 грудня
11.00 «Новорічне свято спорту» для мешканців 40а кварталу
Спортивний клуб «Білий м’яч»
12.00 Благодійний пробіг «Святих Миколаїв»
Старт: ТРЦ «ПортCity»
12.00 Вистава для дітей «Сонечко і снігові чоловічки»
Обласний театр ляльок
18.00 Міжнародний джазовий фестиваль «JazzBez»
Палац культури м. Луцька
16 грудня
12.00 Відкриття мистецького проєкту «Різдвяна майстерня»
Палац культури м. Луцька, 2 корпус
18.00 Благодійний захід «Творчість заради життя»
Обласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка
16 грудня – 19 січня
Святковий новорічно-різдвяний ярмарок
Театральний майдан
16 - 30 грудня
Різдвяно-новорічне свято з показом вистави «Операція «Новий рік»
Обласний театр ляльок
17 грудня
16.00 Відкриття виставки учасників конкурсу малюнків «Місто Святого Миколая»
Арт-галерея «Луцьк»
18 грудня
12.00 Міський фестиваль «Веселі старти»
НВК № 24
14.00 Спортивне свято «Ти зможеш, якщо зміг я!»
Луцький ліцей
15.00 Квест «У пошуках луцького Миколая»
Початок: Центр туристичної інформації та послуг
19.00 Вокальна формація «Піккардійська терція»
Обласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка
19 грудня
10.00 Акція «Миколай пам’ятає про всіх»
майданчик біля пам’ятника Святому Миколаю
14.00 Балетна вистава «Лускунчик»
Палац культури м. Луцька
14.00 Англомовна вистава «Різдвяна історія» Театру-студії «Modern Globe»
Центр культури та дозвілля СНУ ім. Лесі Українки
15.00 Квест «Святий Миколай і Луцьк: сторінками міської історії»
Початок: Центр туристичної інформації та послуг
16.00 Театралізоване свято засвічення вогнів головної новорічної ялинки міста Луцька. Передача Вифлеємського вогню громаді міста
Театральний майдан
16.00 Свято «Нині в рідний край завітає Миколай»
Будинок культури м-ну Вересневе
16.00 Концерт до Дня Святого Миколая «Милосердний Миколай»
Луцька музична школа №3
19 грудня – 2 січня
Робота атракціонів чеського лунапарку
пр-т Соборності, 18
20 грудня
14.00 Свято засвічення вогнів новорічної ялинки
с. Прилуцьке, школа
15.00 Новорічне свято спорту
Клуб «Юність»
16.00 Урочисте засвічення вогнів новорічної ялинки
Площа Героїв Майдану
20 грудня – 5 січня
Новорічні ранки з показом вистави «Піколетто»
Обласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка
21 грудня
11.00 Турнір з шахів
Спортивний клуб «Біла тура»
14.00 Новорічне свято спорту
Спортивні клуби «Атлет» та «Стріла»
22 грудня
11.00 Новорічне свято спорту
Спортивний клуб «Біла тура»
12.00 Майстер-клас з виготовлення ялинкових прикрас
Культурно-мистецький центр «Красне»
14.00 Балетна вистава «Лускунчик»
Палац культури м. Луцька
15.00 Святкові майстер-класи для дітей
Арт-локація «Творчий Калейдоскоп» (вул. Винниченка, 67а)
24 грудня – 19 січня
Мистецький проєкт «Вулиця Різдвяних янголів»
вул. Лесі Українки
25 грудня
19.00 Концерт новорічних хітів «WhiteChristmas» у виконанні симфонічного оркестру і солістів Павла Ільницького, Оксани Караїм та Ladies Trio
РЦ «Промінь»
25 грудня – 8 січня
Виставка робіт учнів Луцької художньої школи
Луцька художня школа
26 грудня
15.00 Відкритий чемпіонат з плавання «Новорічні призи Луцької міської ради»
СДЮСШОР плавання
15.30 Мистецька акція «Зроби новорічну прикрасу своїми руками»
Будинок культури м-ну Вересневе
19.00 Концерт «Той самий Різдвяний джаз у Луцьку!»
Палац культури м. Луцька
27 грудня
10.00 Відкритий чемпіонат з плавання «Новорічні призи Луцької міської ради»
СДЮСШОР плавання
15.00 Загальнооглядова екскурсія Старим містом
Початок: Центр туристичної інформації та послуг
17.00 Концерт «Музичні хвилинки біля ялинки»
Луцька музична школа №3
17.00 Молодіжна вечірка «Новорічний MIX»
Клуб «Сучасник»
17.00 Новорічне свято спорту
Спортивний клуб «Білий м’яч»
18.00 «Зимова хуга». Поетична композиція за творами волинських поетів
Палац культури м. Луцька
28 грудня
16.00 Новорічне водно-спортивне свято
СДЮСШОР плавання
28, 29 грудня
12.00, 14.00 Музично-інтерактивний імпровіз «Новий рік на поріг»
Культурно-мистецький центр «Красне»
14.00 Балетна вистава «Лускунчик»
Палац культури м. Луцька
2 січня
15.30 Майстер-клас з пісочної анімації «Зимові візерунки»
Будинок культури м-ну Вересневе
2-9 січня
16.00 Експозиція малюнків учнів Луцької художньої школи «Зимовий вернісаж»
Клуб «Сучасник»
3, 4 січня
12.00, 14.00 Музично-інтерактивний імпровіз «Новий рік на поріг»
Культурно-мистецький центр «Красне»
5 січня
12.00 Вистава для дітей та дорослих «Снігова королева»
Палац культури м. Луцька
8 січня
16.00 Концерт «Різдвяна заметіль» за участю творчих колективів КМЦ «Красне»
Палац культури м. Луцька
18.00 Вистава «Різдвяна ніч»
Обласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка
8, 9 січня
10.00 Різдвяний турнір з хокею «Золота шайба» серед команд за місцем проживання
Ковзанка «Снігова королева»
9 січня
12.00 ХХІ Міський фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!»
Палац культури м. Луцька
9, 12, 14, 19 січня
18.00 Різдвяний концерт
Обласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка
10 січня
10.00 Естафети, катання на ковзанах для дітей за місцем проживання в рамках Всеукраїнської акції «Спортивна зима»
Ковзанка «Снігова королева»
12.00 Захід «Різдвяні вечорниці на Волині»
Луцька музична школа №3
18.00 Новорічно-різдвяний концерт «І сталось диво…»
Палац культури м. Луцька
11 січня
12.00 Етно-фестиваль «Різдво у Луцьку»
Театральний майдан
15.00 Концерт «Різдвяна заметіль» за участю творчих колективів КМЦ «Красне»
Культурно-мистецький центр «Красне»
18.00 Вистава «Різдвяна ніч»
Обласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка
12 січня
12.00 Етно-фестиваль «Різдво у Луцьку»
Театральний майдан
13.00 Обласне різдвяне святково-обрядове дійство «Три празники в гості»
Обласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка
15.00 Святковий концерт «Радісна новина, щаслива година»
Будинок культури м-ну Вересневе
13 січня
Фестиваль духовної хорової музики «Щедрик»
Кафедральний костел Святих апостолів Петра і Павла
15.00 Фінальний концерт із театралізованою виставою в рамках проєкту «Чужих дітей не буває»
Палац культури м. Луцька
14 січня
15.00 Новорічно-різдвяний концерт «Новий рік на поріг» за участю дитячих колективів КМЦ «Красне»
Палац культури м. Луцька
14, 15 січня
13.00 Благодійний турнір з художньої гімнастики пам’яті Миколи Романюка
СРК «Адреналін сіті»
15 січня
16.30 Майстер-клас «Новорічна іграшка» за технікою канзаши від Антоніни Пуц
Клуб «Сучасник»
19.00 Різдвяний концерт Волинського державного академічного українського народного хору
Обласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка
16 січня
19.00 Різдвяний концерт камерного оркестру «ConMoto»
Палац культури м. Луцька
19.00 Різдвяний концерт Волинського державного академічного українського народного хору
Обласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка
17 січня
17.00 Мистецький проєкт «Неповторна мить Різдва»
Луцька музична школа №1 ім. Ф.Шопена
17.00 «Новорічний коктейль». Концерт народного аматорського духового оркестру
Палац культури м. Луцька
19.00 Коляда з Тетяною Ціхоцькою
Обласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка
18 січня
18.00 Вистава «Різдвяна ніч»
Обласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка
19 січня
12.00 Міський фестиваль «Різдвяні піснеспіви»
Палац культури м. Луцька
24 січня
19.00 Концерт Олександра Божика в супроводі рок-оркестру
Обласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка
25 січня
10.00 Всеукраїнський фестиваль-конкурс спортивного бального танцю «Різдвяні зірочки 2020»
Палац культури м. Луцька
26 січня
Різдвяний концерт «З музикою в серці» Олега Кульчицького та Ірени
Палац культури м. Луцька
Протягом святкових днів:
- новорічні майстер-класи для молодших школярів від дитячої студії розвитку «Маленький Хогвартс» (вул. Коперника, 8)
- новорічні розваги та гуляння на Театральному майдані
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті мерії.
12 грудня
16.30 Арт-година «Сяйво різдвяних янголів»
Палац культури м. Луцька, 2 корпус
13 грудня
17.00 Розважальна програма «Андріївські вечорниці-ігровиці»
Палац культури м. Луцька, 2 поверх
19.00 Концерт Оксани Мухи «Найгарніші пісні України»
Обласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка
14 грудня
11.00 Дитячий вокальний конкурс «Зимова казка»
СРК «Адреналін Сіті»
11.00 Турнір з шашок
Спортивний клуб «Біла тура»
18.00 Міжнародний джазовий фестиваль «JazzBez»
Палац культури м.Луцька
15 грудня
11.00 «Новорічне свято спорту» для мешканців 40а кварталу
Спортивний клуб «Білий м’яч»
12.00 Благодійний пробіг «Святих Миколаїв»
Старт: ТРЦ «ПортCity»
12.00 Вистава для дітей «Сонечко і снігові чоловічки»
Обласний театр ляльок
18.00 Міжнародний джазовий фестиваль «JazzBez»
Палац культури м. Луцька
16 грудня
12.00 Відкриття мистецького проєкту «Різдвяна майстерня»
Палац культури м. Луцька, 2 корпус
18.00 Благодійний захід «Творчість заради життя»
Обласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка
16 грудня – 19 січня
Святковий новорічно-різдвяний ярмарок
Театральний майдан
16 - 30 грудня
Різдвяно-новорічне свято з показом вистави «Операція «Новий рік»
Обласний театр ляльок
17 грудня
16.00 Відкриття виставки учасників конкурсу малюнків «Місто Святого Миколая»
Арт-галерея «Луцьк»
18 грудня
12.00 Міський фестиваль «Веселі старти»
НВК № 24
14.00 Спортивне свято «Ти зможеш, якщо зміг я!»
Луцький ліцей
15.00 Квест «У пошуках луцького Миколая»
Початок: Центр туристичної інформації та послуг
19.00 Вокальна формація «Піккардійська терція»
Обласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка
19 грудня
10.00 Акція «Миколай пам’ятає про всіх»
майданчик біля пам’ятника Святому Миколаю
14.00 Балетна вистава «Лускунчик»
Палац культури м. Луцька
14.00 Англомовна вистава «Різдвяна історія» Театру-студії «Modern Globe»
Центр культури та дозвілля СНУ ім. Лесі Українки
15.00 Квест «Святий Миколай і Луцьк: сторінками міської історії»
Початок: Центр туристичної інформації та послуг
16.00 Театралізоване свято засвічення вогнів головної новорічної ялинки міста Луцька. Передача Вифлеємського вогню громаді міста
Театральний майдан
16.00 Свято «Нині в рідний край завітає Миколай»
Будинок культури м-ну Вересневе
16.00 Концерт до Дня Святого Миколая «Милосердний Миколай»
Луцька музична школа №3
19 грудня – 2 січня
Робота атракціонів чеського лунапарку
пр-т Соборності, 18
20 грудня
14.00 Свято засвічення вогнів новорічної ялинки
с. Прилуцьке, школа
15.00 Новорічне свято спорту
Клуб «Юність»
16.00 Урочисте засвічення вогнів новорічної ялинки
Площа Героїв Майдану
20 грудня – 5 січня
Новорічні ранки з показом вистави «Піколетто»
Обласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка
21 грудня
11.00 Турнір з шахів
Спортивний клуб «Біла тура»
14.00 Новорічне свято спорту
Спортивні клуби «Атлет» та «Стріла»
22 грудня
11.00 Новорічне свято спорту
Спортивний клуб «Біла тура»
12.00 Майстер-клас з виготовлення ялинкових прикрас
Культурно-мистецький центр «Красне»
14.00 Балетна вистава «Лускунчик»
Палац культури м. Луцька
15.00 Святкові майстер-класи для дітей
Арт-локація «Творчий Калейдоскоп» (вул. Винниченка, 67а)
24 грудня – 19 січня
Мистецький проєкт «Вулиця Різдвяних янголів»
вул. Лесі Українки
25 грудня
19.00 Концерт новорічних хітів «WhiteChristmas» у виконанні симфонічного оркестру і солістів Павла Ільницького, Оксани Караїм та Ladies Trio
РЦ «Промінь»
25 грудня – 8 січня
Виставка робіт учнів Луцької художньої школи
Луцька художня школа
26 грудня
15.00 Відкритий чемпіонат з плавання «Новорічні призи Луцької міської ради»
СДЮСШОР плавання
15.30 Мистецька акція «Зроби новорічну прикрасу своїми руками»
Будинок культури м-ну Вересневе
19.00 Концерт «Той самий Різдвяний джаз у Луцьку!»
Палац культури м. Луцька
27 грудня
10.00 Відкритий чемпіонат з плавання «Новорічні призи Луцької міської ради»
СДЮСШОР плавання
15.00 Загальнооглядова екскурсія Старим містом
Початок: Центр туристичної інформації та послуг
17.00 Концерт «Музичні хвилинки біля ялинки»
Луцька музична школа №3
17.00 Молодіжна вечірка «Новорічний MIX»
Клуб «Сучасник»
17.00 Новорічне свято спорту
Спортивний клуб «Білий м’яч»
18.00 «Зимова хуга». Поетична композиція за творами волинських поетів
Палац культури м. Луцька
28 грудня
16.00 Новорічне водно-спортивне свято
СДЮСШОР плавання
28, 29 грудня
12.00, 14.00 Музично-інтерактивний імпровіз «Новий рік на поріг»
Культурно-мистецький центр «Красне»
14.00 Балетна вистава «Лускунчик»
Палац культури м. Луцька
2 січня
15.30 Майстер-клас з пісочної анімації «Зимові візерунки»
Будинок культури м-ну Вересневе
2-9 січня
16.00 Експозиція малюнків учнів Луцької художньої школи «Зимовий вернісаж»
Клуб «Сучасник»
3, 4 січня
12.00, 14.00 Музично-інтерактивний імпровіз «Новий рік на поріг»
Культурно-мистецький центр «Красне»
5 січня
12.00 Вистава для дітей та дорослих «Снігова королева»
Палац культури м. Луцька
8 січня
16.00 Концерт «Різдвяна заметіль» за участю творчих колективів КМЦ «Красне»
Палац культури м. Луцька
18.00 Вистава «Різдвяна ніч»
Обласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка
8, 9 січня
10.00 Різдвяний турнір з хокею «Золота шайба» серед команд за місцем проживання
Ковзанка «Снігова королева»
9 січня
12.00 ХХІ Міський фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!»
Палац культури м. Луцька
9, 12, 14, 19 січня
18.00 Різдвяний концерт
Обласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка
10 січня
10.00 Естафети, катання на ковзанах для дітей за місцем проживання в рамках Всеукраїнської акції «Спортивна зима»
Ковзанка «Снігова королева»
12.00 Захід «Різдвяні вечорниці на Волині»
Луцька музична школа №3
18.00 Новорічно-різдвяний концерт «І сталось диво…»
Палац культури м. Луцька
11 січня
12.00 Етно-фестиваль «Різдво у Луцьку»
Театральний майдан
15.00 Концерт «Різдвяна заметіль» за участю творчих колективів КМЦ «Красне»
Культурно-мистецький центр «Красне»
18.00 Вистава «Різдвяна ніч»
Обласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка
12 січня
12.00 Етно-фестиваль «Різдво у Луцьку»
Театральний майдан
13.00 Обласне різдвяне святково-обрядове дійство «Три празники в гості»
Обласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка
15.00 Святковий концерт «Радісна новина, щаслива година»
Будинок культури м-ну Вересневе
13 січня
Фестиваль духовної хорової музики «Щедрик»
Кафедральний костел Святих апостолів Петра і Павла
15.00 Фінальний концерт із театралізованою виставою в рамках проєкту «Чужих дітей не буває»
Палац культури м. Луцька
14 січня
15.00 Новорічно-різдвяний концерт «Новий рік на поріг» за участю дитячих колективів КМЦ «Красне»
Палац культури м. Луцька
14, 15 січня
13.00 Благодійний турнір з художньої гімнастики пам’яті Миколи Романюка
СРК «Адреналін сіті»
15 січня
16.30 Майстер-клас «Новорічна іграшка» за технікою канзаши від Антоніни Пуц
Клуб «Сучасник»
19.00 Різдвяний концерт Волинського державного академічного українського народного хору
Обласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка
16 січня
19.00 Різдвяний концерт камерного оркестру «ConMoto»
Палац культури м. Луцька
19.00 Різдвяний концерт Волинського державного академічного українського народного хору
Обласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка
17 січня
17.00 Мистецький проєкт «Неповторна мить Різдва»
Луцька музична школа №1 ім. Ф.Шопена
17.00 «Новорічний коктейль». Концерт народного аматорського духового оркестру
Палац культури м. Луцька
19.00 Коляда з Тетяною Ціхоцькою
Обласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка
18 січня
18.00 Вистава «Різдвяна ніч»
Обласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка
19 січня
12.00 Міський фестиваль «Різдвяні піснеспіви»
Палац культури м. Луцька
24 січня
19.00 Концерт Олександра Божика в супроводі рок-оркестру
Обласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка
25 січня
10.00 Всеукраїнський фестиваль-конкурс спортивного бального танцю «Різдвяні зірочки 2020»
Палац культури м. Луцька
26 січня
Різдвяний концерт «З музикою в серці» Олега Кульчицького та Ірени
Палац культури м. Луцька
Протягом святкових днів:
- новорічні майстер-класи для молодших школярів від дитячої студії розвитку «Маленький Хогвартс» (вул. Коперника, 8)
- новорічні розваги та гуляння на Театральному майдані
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на «Jazz Bez» виступить 10-разовий володар «Греммі»
Сьогодні, 19:30
У Луцьку легковик на світлофорі влетів у маршрутку. ФОТО
Сьогодні, 19:24
Як у Луцьку святкуватимуть новорічно-різдвяні свята. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 19:20
Деякі вулиці Луцька залишаться без світла 12 грудня
Сьогодні, 19:00
Померла волонтерка, громадська діячка з Волині
Сьогодні, 18:51