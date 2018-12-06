Як у Луцьку святкуватимуть новорічно-різдвяні свята. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

Оприлюднили перелік заходів, що відбуватимуться з нагоди Нового року та Різдва Христового у Луцьку.Про це йдеться на сайті мерії.16.30 Арт-година «Сяйво різдвяних янголів»Палац культури м. Луцька, 2 корпус17.00 Розважальна програма «Андріївські вечорниці-ігровиці»Палац культури м. Луцька, 2 поверх19.00 Концерт Оксани Мухи «Найгарніші пісні України»Обласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка11.00 Дитячий вокальний конкурс «Зимова казка»СРК «Адреналін Сіті»11.00 Турнір з шашокСпортивний клуб «Біла тура»18.00 Міжнародний джазовий фестиваль «JazzBez»Палац культури м.Луцька11.00 «Новорічне свято спорту» для мешканців 40а кварталуСпортивний клуб «Білий м’яч»12.00 Благодійний пробіг «Святих Миколаїв»Старт: ТРЦ «ПортCity»12.00 Вистава для дітей «Сонечко і снігові чоловічки»Обласний театр ляльок18.00 Міжнародний джазовий фестиваль «JazzBez»Палац культури м. Луцька12.00 Відкриття мистецького проєкту «Різдвяна майстерня»Палац культури м. Луцька, 2 корпус18.00 Благодійний захід «Творчість заради життя»Обласний музично-драматичний театр ім. Т.ШевченкаСвятковий новорічно-різдвяний ярмарокТеатральний майданРіздвяно-новорічне свято з показом вистави «Операція «Новий рік»Обласний театр ляльок16.00 Відкриття виставки учасників конкурсу малюнків «Місто Святого Миколая»Арт-галерея «Луцьк»12.00 Міський фестиваль «Веселі старти»НВК № 2414.00 Спортивне свято «Ти зможеш, якщо зміг я!»Луцький ліцей15.00 Квест «У пошуках луцького Миколая»Початок: Центр туристичної інформації та послуг19.00 Вокальна формація «Піккардійська терція»Обласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка10.00 Акція «Миколай пам’ятає про всіх»майданчик біля пам’ятника Святому Миколаю14.00 Балетна вистава «Лускунчик»Палац культури м. Луцька14.00 Англомовна вистава «Різдвяна історія» Театру-студії «Modern Globe»Центр культури та дозвілля СНУ ім. Лесі Українки15.00 Квест «Святий Миколай і Луцьк: сторінками міської історії»Початок: Центр туристичної інформації та послуг16.00 Театралізоване свято засвічення вогнів головної новорічної ялинки міста Луцька. Передача Вифлеємського вогню громаді містаТеатральний майдан16.00 Свято «Нині в рідний край завітає Миколай»Будинок культури м-ну Вересневе16.00 Концерт до Дня Святого Миколая «Милосердний Миколай»Луцька музична школа №3Робота атракціонів чеського лунапаркупр-т Соборності, 1814.00 Свято засвічення вогнів новорічної ялинкис. Прилуцьке, школа15.00 Новорічне свято спортуКлуб «Юність»16.00 Урочисте засвічення вогнів новорічної ялинкиПлоща Героїв МайдануНоворічні ранки з показом вистави «Піколетто»Обласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка11.00 Турнір з шахівСпортивний клуб «Біла тура»14.00 Новорічне свято спортуСпортивні клуби «Атлет» та «Стріла»11.00 Новорічне свято спортуСпортивний клуб «Біла тура»12.00 Майстер-клас з виготовлення ялинкових прикрасКультурно-мистецький центр «Красне»14.00 Балетна вистава «Лускунчик»Палац культури м. Луцька15.00 Святкові майстер-класи для дітейАрт-локація «Творчий Калейдоскоп» (вул. Винниченка, 67а)Мистецький проєкт «Вулиця Різдвяних янголів»вул. Лесі Українки19.00 Концерт новорічних хітів «WhiteChristmas» у виконанні симфонічного оркестру і солістів Павла Ільницького, Оксани Караїм та Ladies TrioРЦ «Промінь»Виставка робіт учнів Луцької художньої школиЛуцька художня школа15.00 Відкритий чемпіонат з плавання «Новорічні призи Луцької міської ради»СДЮСШОР плавання15.30 Мистецька акція «Зроби новорічну прикрасу своїми руками»Будинок культури м-ну Вересневе19.00 Концерт «Той самий Різдвяний джаз у Луцьку!»Палац культури м. Луцька10.00 Відкритий чемпіонат з плавання «Новорічні призи Луцької міської ради»СДЮСШОР плавання15.00 Загальнооглядова екскурсія Старим містомПочаток: Центр туристичної інформації та послуг17.00 Концерт «Музичні хвилинки біля ялинки»Луцька музична школа №317.00 Молодіжна вечірка «Новорічний MIX»Клуб «Сучасник»17.00 Новорічне свято спортуСпортивний клуб «Білий м’яч»18.00 «Зимова хуга». Поетична композиція за творами волинських поетівПалац культури м. Луцька16.00 Новорічне водно-спортивне святоСДЮСШОР плавання12.00, 14.00 Музично-інтерактивний імпровіз «Новий рік на поріг»Культурно-мистецький центр «Красне»14.00 Балетна вистава «Лускунчик»Палац культури м. Луцька15.30 Майстер-клас з пісочної анімації «Зимові візерунки»Будинок культури м-ну Вересневе16.00 Експозиція малюнків учнів Луцької художньої школи «Зимовий вернісаж»Клуб «Сучасник»12.00, 14.00 Музично-інтерактивний імпровіз «Новий рік на поріг»Культурно-мистецький центр «Красне»12.00 Вистава для дітей та дорослих «Снігова королева»Палац культури м. Луцька16.00 Концерт «Різдвяна заметіль» за участю творчих колективів КМЦ «Красне»Палац культури м. Луцька18.00 Вистава «Різдвяна ніч»Обласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка10.00 Різдвяний турнір з хокею «Золота шайба» серед команд за місцем проживанняКовзанка «Снігова королева»12.00 ХХІ Міський фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!»Палац культури м. Луцька18.00 Різдвяний концертОбласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка10.00 Естафети, катання на ковзанах для дітей за місцем проживання в рамках Всеукраїнської акції «Спортивна зима»Ковзанка «Снігова королева»12.00 Захід «Різдвяні вечорниці на Волині»Луцька музична школа №318.00 Новорічно-різдвяний концерт «І сталось диво…»Палац культури м. Луцька12.00 Етно-фестиваль «Різдво у Луцьку»Театральний майдан15.00 Концерт «Різдвяна заметіль» за участю творчих колективів КМЦ «Красне»Культурно-мистецький центр «Красне»18.00 Вистава «Різдвяна ніч»Обласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка12.00 Етно-фестиваль «Різдво у Луцьку»Театральний майдан13.00 Обласне різдвяне святково-обрядове дійство «Три празники в гості»Обласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка15.00 Святковий концерт «Радісна новина, щаслива година»Будинок культури м-ну ВересневеФестиваль духовної хоро­вої музики «Щедрик»Кафедральний костел Святих апостолів Петра і Павла15.00 Фінальний концерт із театралізованою виставою в рамках проєкту «Чужих дітей не буває»Палац культури м. Луцька15.00 Новорічно-різдвяний концерт «Новий рік на поріг» за участю дитячих колективів КМЦ «Красне»Палац культури м. Луцька13.00 Благодійний турнір з художньої гімнастики пам’яті Миколи РоманюкаСРК «Адреналін сіті»16.30 Майстер-клас «Новорічна іграшка» за технікою канзаши від Антоніни ПуцКлуб «Сучасник»19.00 Різдвяний концерт Волинського державного академічного українського народного хоруОбласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка19.00 Різдвяний концерт камерного оркестру «ConMoto»Палац культури м. Луцька19.00 Різдвяний концерт Волинського державного академічного українського народного хоруОбласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка17.00 Мистецький проєкт «Неповторна мить Різдва»Луцька музична школа №1 ім. Ф.Шопена17.00 «Новорічний коктейль». Концерт народного аматорського духового оркеструПалац культури м. Луцька19.00 Коляда з Тетяною ЦіхоцькоюОбласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка18.00 Вистава «Різдвяна ніч»Обласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка12.00 Міський фестиваль «Різдвяні піснеспіви»Палац культури м. Луцька19.00 Концерт Олександра Божика в супроводі рок-оркеструОбласний музично-драматичний театр ім. Т.Шевченка10.00 Всеукраїнський фестиваль-конкурс спортивного бального танцю «Різдвяні зірочки 2020»Палац культури м. ЛуцькаРіздвяний концерт «З музикою в серці» Олега Кульчицького та ІрениПалац культури м. Луцька- новорічні майстер-класи для молодших школярів від дитячої студії розвитку «Маленький Хогвартс» (вул. Коперника, 8)- новорічні розваги та гуляння на Театральному майдані