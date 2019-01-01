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У Луцьку легковик на світлофорі влетів у маршрутку. ФОТО

У Луцьку легковик на світлофорі влетів у маршрутку. ФОТО
На вулиці Ковельській у Луцьку легковик врізався у маршрутку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Так, близько 18:30 водій автомобіля ВАЗ на літніх шинах не врахував дорожньої ситуації та протаранив маршрутне таксі № 31.

Зі слів свідків, водій маршрутки стояв на світлофорі та чекав зеленого сигналу. В цей час в автобус влетів автомобіль ВАЗ.

Удар був такої сили, що водія діставали з легковика. Чоловік від госпіталізації відмовився, проте пасажира легковика забрала «швидка». Водія ж патрульні повезли на освідування на предмет вмісту алкоголю в крові.

Пасажири маршрутного таксі, на щастя, не постраждали.

На місці працює патрульна поліція та медики.

У Луцьку легковик на світлофорі влетів у маршрутку. ФОТО
У Луцьку легковик на світлофорі влетів у маршрутку. ФОТО
У Луцьку легковик на світлофорі влетів у маршрутку. ФОТО
У Луцьку легковик на світлофорі влетів у маршрутку. ФОТО
У Луцьку легковик на світлофорі влетів у маршрутку. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія, зіткнення
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