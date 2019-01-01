У Луцьку легковик на світлофорі влетів у маршрутку. ФОТО





Про це



Так, близько 18:30 водій автомобіля ВАЗ на літніх шинах не врахував дорожньої ситуації та протаранив маршрутне таксі № 31.



Зі слів свідків, водій маршрутки стояв на світлофорі та чекав зеленого сигналу. В цей час в автобус влетів автомобіль ВАЗ.



Удар був такої сили, що водія діставали з легковика. Чоловік від госпіталізації відмовився, проте пасажира легковика забрала «швидка». Водія ж патрульні повезли на освідування на предмет вмісту алкоголю в крові.



Пасажири маршрутного таксі, на щастя, не постраждали.



На місці працює патрульна поліція та медики.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Ковельській у Луцьку легковик врізався у маршрутку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Так, близько 18:30 водій автомобіля ВАЗ на літніх шинах не врахував дорожньої ситуації та протаранив маршрутне таксі № 31.Зі слів свідків, водій маршрутки стояв на світлофорі та чекав зеленого сигналу. В цей час в автобус влетів автомобіль ВАЗ.Удар був такої сили, що водія діставали з легковика. Чоловік від госпіталізації відмовився, проте пасажира легковика забрала «швидка». Водія ж патрульні повезли на освідування на предмет вмісту алкоголю в крові.Пасажири маршрутного таксі, на щастя, не постраждали.На місці працює патрульна поліція та медики.

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