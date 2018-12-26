На Волині водіїв штрафують за перевезення дітей без автокрісла

Волинські поліцейські у середу, 11 грудня, оштрафували трьох водіїв, які перевозили дітей без автокрісла.Про це повідомляють у соцмережах патрульної поліції Волині.Нагадаємо, віднедавна доповнено статтю 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення частинами 10 та 11, в яких встановлюється адміністративна відповідальність за порушення правил перевезення дітей та за вчинення такого правопорушення повторно протягом року відповідно.Так, закон визначає, що порушення правил перевезення дітей тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі 13 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн). При цьому повторне протягом року вчинення порушення передбачає штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн).Перевозити дітей, зріст яких менш як 145 см або тих, що не досягли 12-річного віку, – у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу, заборонялося й раніше, але штрафів не було передбачено.З часу дії закону волинські патрульні винесли вже понад 15 постанов за порушення правил перевезення дітей, лише протягом сьогоднішнього дня - 3. Поки всіх водіїв притягували до адмінвідповідальності вперше, тобто накладали стягнення в розмірі 510 гривень.