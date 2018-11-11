Хлопчику з Волині, який не чує на два вушка, потрібна дороговартісна операція





Сім’я хлопчика потребує фінансової допомоги, - пише



Лікарі діагностували двобічну сенсоневральну глухоту 5 ступеня. Звичайні слухові апарати при такій ваді не допомагають.



Матвійко перебуває в черзі на слухопротезування за бюджетні кошти, але вона просувається вкрай повільно. Нині в черзі на встановлення кохлеарного імплантата перебуває понад дві сотні осіб.



На жаль за держрахунок хлопчику зможуть встановити тільки один імплант, з таким діагнозом, як у Матвійка потрібно проводити операцію на двох вушках. Тож родина мусить сама шукати кошти.



Фахівці радять якнайшвидше зробити операцію зі встановлення імпланта, поки дитина маленька та розвивається. Вартість кохлеарної імплантації на одне вушко 694 200 гривень.



“Дякуємо людям, які не залишились осторонь та всім, хто допомагає. Але потрібно зібрати ще 564 700 гривень. Нам дуже складно знайти таку суму одним, тому знову просимо небайдужих допомогти синочку”, – говорить хлопчика мама Ганна.



Допомогти маленькому Матвійкові почути світ може кожен, переказавши кошти на картку ПриватБанку: 5168 7573 8863 6385 – Барчук Олександр (тато).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Півторарічному Матвійкові Барчуку з Нововолинська, який не чує на два вушка, необхідно провести кохлеарну імплантацію. Після публікації у ЗМІ вдалося зібрати 91 500 гривень. Для операції необхідно ще 564 700 гривень.Сім’я хлопчика потребує фінансової допомоги, - пише Буг. Лікарі діагностували двобічну сенсоневральну глухоту 5 ступеня. Звичайні слухові апарати при такій ваді не допомагають.Матвійко перебуває в черзі на слухопротезування за бюджетні кошти, але вона просувається вкрай повільно. Нині в черзі на встановлення кохлеарного імплантата перебуває понад дві сотні осіб.На жаль за держрахунок хлопчику зможуть встановити тільки один імплант, з таким діагнозом, як у Матвійка потрібно проводити операцію на двох вушках. Тож родина мусить сама шукати кошти.Фахівці радять якнайшвидше зробити операцію зі встановлення імпланта, поки дитина маленька та розвивається. Вартість кохлеарної імплантації на одне вушко 694 200 гривень.“Дякуємо людям, які не залишились осторонь та всім, хто допомагає. Але потрібно зібрати ще 564 700 гривень. Нам дуже складно знайти таку суму одним, тому знову просимо небайдужих допомогти синочку”, – говорить хлопчика мама Ганна.

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