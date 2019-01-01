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У Луцьку на вихідних курсуватиме майже 100 маршруток

У Луцьку на вихідних курсуватиме майже 100 маршруток
Станом на п'ятницю, 13 грудня, Луцьком курсує 70 маршрутних автобусів.

Про це повідомив начальник управління транспорту і зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов під час засідання виконавчого комітету, - повідомляє ІА "Конкурент".

З його слів, у середу містом курсувало 46 автобусів, у четвер – 63. В суботу курсуватиме вже 90 автобусів, а з наступного тижня, ймовірно, на рейси вийде ще 12 автобусів. Загалом, очікується 102 маршрутки.

Нагадаємо: 11 грудня у Луцьку весь громадський транспорт перейшов на електронну систему оплати. У зв'язку із цим лучани 10 грудня масово ринули купувати е-квитки. Проте згодом виконком дозволив ще тиждень розраховуватися готівкою. Зранку 11 грудня на транспортних зупинках утворилися скупчення людей, маршрутки були переповнені.

Зазначимо, що з 19 грудня не можна буде оплатити проїзд у громадському транспорті Луцька готівкою.

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Теги: е-квиток, транспорт Луцька, перевізники
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