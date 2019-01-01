У Луцьку на вихідних курсуватиме майже 100 маршруток
Сьогодні, 20:17
Станом на п'ятницю, 13 грудня, Луцьком курсує 70 маршрутних автобусів.
Про це повідомив начальник управління транспорту і зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов під час засідання виконавчого комітету, - повідомляє ІА "Конкурент".
З його слів, у середу містом курсувало 46 автобусів, у четвер – 63. В суботу курсуватиме вже 90 автобусів, а з наступного тижня, ймовірно, на рейси вийде ще 12 автобусів. Загалом, очікується 102 маршрутки.
Нагадаємо: 11 грудня у Луцьку весь громадський транспорт перейшов на електронну систему оплати. У зв'язку із цим лучани 10 грудня масово ринули купувати е-квитки. Проте згодом виконком дозволив ще тиждень розраховуватися готівкою. Зранку 11 грудня на транспортних зупинках утворилися скупчення людей, маршрутки були переповнені.
Зазначимо, що з 19 грудня не можна буде оплатити проїзд у громадському транспорті Луцька готівкою.
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Про це повідомив начальник управління транспорту і зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов під час засідання виконавчого комітету, - повідомляє ІА "Конкурент".
З його слів, у середу містом курсувало 46 автобусів, у четвер – 63. В суботу курсуватиме вже 90 автобусів, а з наступного тижня, ймовірно, на рейси вийде ще 12 автобусів. Загалом, очікується 102 маршрутки.
Нагадаємо: 11 грудня у Луцьку весь громадський транспорт перейшов на електронну систему оплати. У зв'язку із цим лучани 10 грудня масово ринули купувати е-квитки. Проте згодом виконком дозволив ще тиждень розраховуватися готівкою. Зранку 11 грудня на транспортних зупинках утворилися скупчення людей, маршрутки були переповнені.
Зазначимо, що з 19 грудня не можна буде оплатити проїзд у громадському транспорті Луцька готівкою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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