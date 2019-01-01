Водіїв закликають бути уважними: Україну накриє густий туман
Сьогодні, 17:04
В Україні у другій половині дня 14 грудня та вранці 15 грудня очікують сильний туман.
Про це йдеться на сайті ДСНС України.
"За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 14 грудня, вночі та вранці 15 грудня у центральних та південних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності)", - йдеться у повідомлені.
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Про це йдеться на сайті ДСНС України.
"За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 14 грудня, вночі та вранці 15 грудня у центральних та південних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності)", - йдеться у повідомлені.
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