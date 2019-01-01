Водіїв закликають бути уважними: Україну накриє густий туман





Про це йдеться на сайті ДСНС України.



"За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 14 грудня, вночі та вранці 15 грудня у центральних та південних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності)", - йдеться у повідомлені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні у другій половині дня 14 грудня та вранці 15 грудня очікують сильний туман.Про це йдеться на сайті ДСНС України."За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 14 грудня, вночі та вранці 15 грудня у центральних та південних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності)", - йдеться у повідомлені.

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