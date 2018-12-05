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У Нововолинську перекриють центральні вулиці

У Нововолинську перекриють центральні вулиці
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт 16-го та 17-го грудня з 07:00 буде змінено схему організації дорожнього руху на ділянці вулиць Грушевського – Соборна (від вулиці Грушевського до проспекту Перемоги).

Про це повідомляють на сайті Нововолинської міської ради.

Також буде змінено схему руху громадського транспорту на маршруті №6 «5 мікрорайон – район шахти №3» під час проведення ремонтних робіт (див. схему).

У Нововолинську перекриють центральні вулиці

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Теги: нововолинськ, вулиця, рух
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