У Нововолинську перекриють центральні вулиці
14 грудень, 23:23
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт 16-го та 17-го грудня з 07:00 буде змінено схему організації дорожнього руху на ділянці вулиць Грушевського – Соборна (від вулиці Грушевського до проспекту Перемоги).
Про це повідомляють на сайті Нововолинської міської ради.
Також буде змінено схему руху громадського транспорту на маршруті №6 «5 мікрорайон – район шахти №3» під час проведення ремонтних робіт (див. схему).
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Про це повідомляють на сайті Нововолинської міської ради.
Також буде змінено схему руху громадського транспорту на маршруті №6 «5 мікрорайон – район шахти №3» під час проведення ремонтних робіт (див. схему).
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