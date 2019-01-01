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Озеро Світязь 100 років тому. РЕТРОФОТО

Озеро Світязь 100 років тому. РЕТРОФОТО
Світлини озера Світязь відомого польського фотографа Болеслава Данейко опублікували у соцмережі.

Фото, датовані 1911 роком, опублікувала у Facebook Helga Oleksandrova, пише "Район. Шацьк".

На світлинах зображено не тільки краєвиди Світязя, а й його жителів, зокрема, місцевих жінок, котрі зайняті пранням на березі озера.

Також митцеві та мандрівникові вдалося сфотографувати жінку, яка викручує білизну після прання.

Озеро Світязь 100 років тому. РЕТРОФОТО
Озеро Світязь 100 років тому. РЕТРОФОТО
Озеро Світязь 100 років тому. РЕТРОФОТО
Озеро Світязь 100 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: Світязь, 100 років, ретрофото
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