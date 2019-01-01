Озеро Світязь 100 років тому. РЕТРОФОТО

Болеслава Данейко опублікували у соцмережі.



Фото, датовані 1911 роком, опублікувала у Facebook Helga Oleksandrova, пише



На світлинах зображено не тільки краєвиди Світязя, а й його жителів, зокрема, місцевих жінок, котрі зайняті пранням на березі озера.



Також митцеві та мандрівникові вдалося сфотографувати жінку, яка викручує білизну після прання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Світлини озера Світязь відомого польського фотографаопублікували у соцмережі.Фото, датовані 1911 роком, опублікувала у Facebook Helga Oleksandrova, пише "Район. Шацьк". На світлинах зображено не тільки краєвиди Світязя, а й його жителів, зокрема, місцевих жінок, котрі зайняті пранням на березі озера.Також митцеві та мандрівникові вдалося сфотографувати жінку, яка викручує білизну після прання.

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