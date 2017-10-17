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У Києві під Радою сталися сутички: постраждали поліцейські

У Києві під Радою сталися сутички: постраждали поліцейські
Під Верховною Радою зібралися декілька акцій протесту, зокрема активісти виступають против ринку землі. Внаслідок протестів є постраждалі, зокрема двоє поліцейських опинилися у лікарні.

Спочатку бійка сталися біля станції метро Арсенальна. Причиною слугувало те, що правоохоронці відмовилися пропускати колону тракторів до Ради, - пишуть Факти.

На перетині вулиць Липської та Грушевського відбулися сутички між поліцією і представниками націоналістичних організацій. Причиною слугувала заборона правоохоронців на установку наметів на вулиці Грушевського.

Внаслідок протестів двох поліцейський госпіталізували, одного з активістів затримали.

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Теги: сутички, мітинг, Рада
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