У Києві під Радою сталися сутички: постраждали поліцейські





Спочатку бійка сталися біля станції метро Арсенальна. Причиною слугувало те, що правоохоронці відмовилися пропускати колону тракторів до Ради, - пишуть



На перетині вулиць Липської та Грушевського відбулися сутички між поліцією і представниками націоналістичних організацій. Причиною слугувала заборона правоохоронців на установку наметів на вулиці Грушевського.



Внаслідок протестів двох поліцейський госпіталізували, одного з активістів затримали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під Верховною Радою зібралися декілька акцій протесту, зокрема активісти виступають против ринку землі. Внаслідок протестів є постраждалі, зокрема двоє поліцейських опинилися у лікарні.Спочатку бійка сталися біля станції метро Арсенальна. Причиною слугувало те, що правоохоронці відмовилися пропускати колону тракторів до Ради, - пишуть Факти На перетині вулиць Липської та Грушевського відбулися сутички між поліцією і представниками націоналістичних організацій. Причиною слугувала заборона правоохоронців на установку наметів на вулиці Грушевського.Внаслідок протестів двох поліцейський госпіталізували, одного з активістів затримали.

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