Луцький джаз-клуб визнали у світі. ФОТО

Вже традиційний для Луцька фестиваль Jazz Bez 2019 пройшов успішно, зірки світового джазу, завершуючи концерт, сказали, що у Луцьку просто неймовірно позитивна публіка і вони щасливі завершувати фестиваль саме у цьому місті.Закривали цьогорічний фестиваль дует одного з найкращих саксофоністів світу. Це людина, з якою сьогодні асоціюється джаз в США -. Він - володар 10-ти Греммі за участь в різних музичних проектах, один з найкращих джазових піаністів світуДосить несподівано вони для себе відкрили, що в Луцьку є справжній джазовий клуб і ще більш несподівано було те, що вони захотіли зіграти після концерту джем-сейшн. За словами їх менеджерки, вони майже ніколи не грають джеми, а те, що в першому джазовому клубі Луцька «Цитрі», Грег і Тал заграли, це не лише унікальна подія, це фактично визнання, що в місті є справжній джазовий клуб. Зірки світового джазу, зі слів Ханни, акцептували Луцьк на джазовій мапі світу, адже тепер сюди можуть приїздити музиканти з усього світу.До речі, Грег планує в 2020 році приїхати ще раз в Україну для допомоги молодим талантам, адже окрім своєї гри, він проводить майстер-класи, навчає джазу, а в Україні він впевнений багато талановитих музикантів.Досить несподівано на після фестивальний спонтанний концерт в «Цитрі» потрапили учасники групи «ХЗВ», які після свого концерту вечеряли в джаз-клубі, вони в захваті спостерігали за грою світових зірок і просто були вражені, що в Луцьку таке можливе.Довідково:Грег Осбі американського саксофоніста, композитора і педагога, що за останні 25 років він став одним із стовпів американського джазу. Біографія Грега Осбі в значній мірі перетинається з усією історією джазової музики. З 1980-х років він виступає і записується з такими зірками, як Гербі Хенкок, Діззі Гіллеспі, Джек Де Джонетт, Стів Колман, Джим Холл і Ендрю Хілл. На рахунку Озбі п’ятнадцять альбомів із легендарним лейблом Blue Note Records. У 2008 році Грег створив свій власний лейбл «Inner Circle Music», який підтримує найталановитіших музикантів із усього світу.Тал Коен молодий джазовий піаніст і композитор з Австралії та Ізраїлю. У 2015 він став лауреатом премії Freedman Fellowship 2015, завдяки якій записав альбом авторської музики у Нью-Йорку, а також зіграв сольний концерт у Оперному театрі Сіднея, що зібрав аншлаг і транслювався через національне радіо Австралії. Альбом Джона Даверса «American Dreamers: Voices of Hope, Music of Freedom» за участі Тала Коена здобув три премії Греммі у 2019 році. Виступав на міжнародних джазових фестивалях у Нью-Йорку, Детройті, Маямі, Гватемалі, взяв участь у безлічі фестивалів та концертів на запрошення посольств Ізраїлю та Австралії по всьому світу, є володарем рідкісної Genius Visa (віза генія) США.