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Відомий фотограф презентував виставку про Луцьк

Відомий фотограф презентував виставку про Луцьк
У вівторок, 17 грудня, у Галереї мистецтв ВО НСХУ відбулося відкриття фотовиставки відомого луцького фотохудожника Віктора Чухрая.

Про це пише ІА Конкурент.

У проєкті «Луцьк вчора і тепер» фотограф представив частину історії міста: усипальниця Луцька, річка Глушець, проспект Волі, який колись називався вулицею Болеслава, Домініканський костел, Караїмський цвинтар та багато іншого.

Як зазначили на виставці, цей проєкт буде мати продовження. А присвячений він Вальдемару Пясецькому, який написав книгу "Пройдімося давнім Луцьком".

«У міста дуже багата історія. Цей проеєкт готувався більше трьох років. І хоча здається, що зробити все це просто, насправді – ні. Я спочатку зробив фото, там, де є кірха. Для цього мені потрібні були оригінали, і по цих фото потрібно було знайти точне місце, аби зробити нові фотознімки. На 90 відсотків всі речі прив’язані архітектурно. Але є й такі, які прив’язати неможливо», – розповів Віктор Чухрай.

З відкриттям виставки фотохудожника вітали історики, митці, друзі та просто поціновувачі його робіт. Зазначили, що виставка надзвичайно важлива для міста.

Настоятель храму Святого Духа села Великий Омеляник отець Павло Краєвський закликав усіх присутніх помолитися.

«Віктор дуже любить Луцьк. І ота його любов рухає його творити такі проєкти», – зазначив священник.

Фотохудожник отримав і подарунки, адже через два дні святкуватиме свій день народження.

Відомий фотограф презентував виставку про Луцьк

Відомий фотограф презентував виставку про Луцьк

Відомий фотограф презентував виставку про Луцьк

Відомий фотограф презентував виставку про Луцьк

Відомий фотограф презентував виставку про Луцьк

Відомий фотограф презентував виставку про Луцьк

Відомий фотограф презентував виставку про Луцьк

Відомий фотограф презентував виставку про Луцьк

Відомий фотограф презентував виставку про Луцьк

Відомий фотограф презентував виставку про Луцьк

Відомий фотограф презентував виставку про Луцьк

Відомий фотограф презентував виставку про Луцьк

Відомий фотограф презентував виставку про Луцьк



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Теги: віктор чухрай, фото, виставка
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