Курс валют у Луцьку на 18 грудня
Сьогодні, 09:12
Курс долара у Луцьку: купівля – 23,273, а продаж – 23,595.
Євро при купівлі становить – 25,764, продажу – 26.319.
Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.384.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.669, продаж – 6.184
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 25,764, продажу – 26.319.
Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.384.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.669, продаж – 6.184
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині помер атовець
Сьогодні, 09:18
Курс валют у Луцьку на 18 грудня
Сьогодні, 09:12
Підгайцівські школярі змагалися у «Правничих іграх»
Сьогодні, 08:11
Експерти опублікували ТОП-10 найгірших паролів
Сьогодні, 07:17