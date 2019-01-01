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Курс валют у Луцьку на 18 грудня

Курс валют у Луцьку на 18 грудня
Курс долара у Луцьку: купівля – 23,273, а продаж – 23,595.

Євро при купівлі становить – 25,764, продажу – 26.319.

Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.384.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.669, продаж – 6.184

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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