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Студентська «Ліга Сміху» у Луцьку: ТОП найкращих жартів

Студентська «Ліга Сміху» у Луцьку: ТОП найкращих жартів
У Луцьку відбувся фінал студентської «Ліги сміху». Переможцем гри стала рівненська команда «Абихто» (тренерка – Іванна Гончарук).

Нагадаємо, що в листопаді пройшов півфінал студентської «Ліги сміху», за результатами якого до фіналу потрапило п’ять команд, - пише Перший.

У фіналі, окрім переможців – команди «Абихто», змагались ще чотири команди:

«Супермаркет «Галина» (Луцьк) – тренер Микола Хомич, переможець телепрограми «Розсміши коміка».

«Оптом дешевше» (Львів) – тренери Василь Медецький та Андрій Озарків, львівські КВНщики.

«Open Space» (Луцьк) – тренер Юрій Шевчук, активний учасник та тренер «Ліги Сміху».

«Джем» (Львів) – тренерка Іванна Гончарук, переможниця проекту «Холостяк».

Суддями гри були учасники команди «Наш формат» з телевізійної «Ліги Сміху» Павло Мельничук, Ігор Барило та волинський телеведучий Владислав Зінкевич.

ТОП жартів, які «розривали» зал

Волинь у фіналі, ну хоч десь. Бо на футболі такого не побачиш («Open Space»).

* * *

– В мене скоро ювілей, 20 років, оце зараз знов сервізів надарують, куди ж я їх дівати буду…

– А ти візьми як всі дорослі люди – передари («Абихто»).

* * *

– О, Іванка, ми маємо пісню про твою молодість.

*грає гімн Чехословаччини*

– І що це? Чехословаччина розпалась в 1993 році.

– Як і твоя молодість («Джем»).

* * *

– Михайле Ігоровичу, а де ви будете святкувати Новий Рік?

– Вдома з мамою.

– А що вас ніхто не покликав?

– А хто сказав, що з моєю мамою («Оптом дешевше»).

* * *

Ми настільки любимо Волинь і творчість Лесі Українки, що навіть в кінці фільму «Хатіко», щоб не плакать ми сміялись («Open Space»).

* * *

– Дивіться, що я вам приніс: коньяк французький, пивко німецьке, водка російська і самогон український.

– І що це?

– Як це що? Нормандська четвірка.

– А де запивон?

– Влад, ну давай хоч один саміт пройде без води («Open Space»).

* * *

– Шановні судді, не могли б ви сміятись з моєї команди ще більше? Я ж з вас сміялась, коли ви програли «Ветеранам космічних військ» («Абихто»).

* * *

– Моя дівчина не вміє імітувати оргазм, тому просто голосно кашляє.

*за сценою хтось кашляє*

– Або вона захворіла, або зраджує мені («Open Space»).

* * *

Одним із спонсорів студентської «Ліги Сміху» стала будівельна компанія «Інвестор», яка розіграла приз серед підписників сторінки bud.investor в Інстаграмі.

Розіграш проводився на сторінці «Ліги сміху». Переможницю оголосили під час гри і вручили подарунковий сертифікат на 1000 гривень і сувенірні подарунки.

* * *

От сьогодні нас судить команда «Наш Формат». Я не розумію, чого віце-чемпіони мають вибирати чемпіонів, хай би обирали собі віце-чемпіонів («Open Space»).

* * *

Чоловік купив собі православний навігатор:

– Через 100 метрів зменшіть швидкість.

– Там же ж немає знаку?

– Але там є церква. Поверніть праворуч.

– Але ж там проходить парад ЛГБТ.

– Так-так, і швидкість збільшіть («Абихто»).

* * *

– Ти ж знаєш, коли я нервую, то починаю мити вікна.

– Ну це ж не погано, не хвилюйся.

– Це не погано, але пасажири в маршрутці не завжди адекватно реагують («Джем»).

* * *

Закохана пара гуляє парком:

– Саша, дивись, калюжа!

– Даша, не позорся, дома поп’єш! («Супермаркет «Галина»).

* * *

– Вирішив, що буду закалятись

– Чому ти так вирішив?

– Ну це не я вирішив, це «Луцьктепло» («Open Space»).



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Теги: ліга сміху, інвестор, гумор, змагання, студенти
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