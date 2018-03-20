Студентська «Ліга Сміху» у Луцьку: ТОП найкращих жартів





Нагадаємо, що в листопаді пройшов півфінал студентської «Ліги сміху», за результатами якого до фіналу потрапило п’ять команд, -



У фіналі, окрім переможців – команди «Абихто», змагались ще чотири команди:



«Супермаркет «Галина» (Луцьк) – тренер Микола Хомич, переможець телепрограми «Розсміши коміка».



«Оптом дешевше» (Львів) – тренери Василь Медецький та Андрій Озарків, львівські КВНщики.



«Open Space» (Луцьк) – тренер Юрій Шевчук, активний учасник та тренер «Ліги Сміху».



«Джем» (Львів) – тренерка Іванна Гончарук, переможниця проекту «Холостяк».



Суддями гри були учасники команди «Наш формат» з телевізійної «Ліги Сміху» Павло Мельничук, Ігор Барило та волинський телеведучий Владислав Зінкевич.



ТОП жартів, які «розривали» зал



Волинь у фіналі, ну хоч десь. Бо на футболі такого не побачиш («Open Space»).



* * *



– В мене скоро ювілей, 20 років, оце зараз знов сервізів надарують, куди ж я їх дівати буду…



– А ти візьми як всі дорослі люди – передари («Абихто»).



* * *



– О, Іванка, ми маємо пісню про твою молодість.



*грає гімн Чехословаччини*



– І що це? Чехословаччина розпалась в 1993 році.



– Як і твоя молодість («Джем»).



* * *



– Михайле Ігоровичу, а де ви будете святкувати Новий Рік?



– Вдома з мамою.



– А що вас ніхто не покликав?



– А хто сказав, що з моєю мамою («Оптом дешевше»).



* * *



Ми настільки любимо Волинь і творчість Лесі Українки, що навіть в кінці фільму «Хатіко», щоб не плакать ми сміялись («Open Space»).



* * *



– Дивіться, що я вам приніс: коньяк французький, пивко німецьке, водка російська і самогон український.



– І що це?



– Як це що? Нормандська четвірка.



– А де запивон?



– Влад, ну давай хоч один саміт пройде без води («Open Space»).



* * *



– Шановні судді, не могли б ви сміятись з моєї команди ще більше? Я ж з вас сміялась, коли ви програли «Ветеранам космічних військ» («Абихто»).



* * *



– Моя дівчина не вміє імітувати оргазм, тому просто голосно кашляє.



*за сценою хтось кашляє*



– Або вона захворіла, або зраджує мені («Open Space»).



* * *



Одним із спонсорів студентської «Ліги Сміху» стала будівельна компанія «Інвестор», яка розіграла приз серед підписників сторінки bud.investor в Інстаграмі.



Розіграш проводився на сторінці «Ліги сміху». Переможницю оголосили під час гри і вручили подарунковий сертифікат на 1000 гривень і сувенірні подарунки.



* * *



От сьогодні нас судить команда «Наш Формат». Я не розумію, чого віце-чемпіони мають вибирати чемпіонів, хай би обирали собі віце-чемпіонів («Open Space»).



* * *



Чоловік купив собі православний навігатор:



– Через 100 метрів зменшіть швидкість.



– Там же ж немає знаку?



– Але там є церква. Поверніть праворуч.



– Але ж там проходить парад ЛГБТ.



– Так-так, і швидкість збільшіть («Абихто»).



* * *



– Ти ж знаєш, коли я нервую, то починаю мити вікна.



– Ну це ж не погано, не хвилюйся.



– Це не погано, але пасажири в маршрутці не завжди адекватно реагують («Джем»).



* * *



Закохана пара гуляє парком:



– Саша, дивись, калюжа!



– Даша, не позорся, дома поп’єш! («Супермаркет «Галина»).



* * *



– Вирішив, що буду закалятись



– Чому ти так вирішив?



– Ну це не я вирішив, це «Луцьктепло» («Open Space»).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбувся фінал студентської «Ліги сміху». Переможцем гри стала рівненська команда «Абихто» (тренерка – Іванна Гончарук).Нагадаємо, що в листопаді пройшов півфінал студентської «Ліги сміху», за результатами якого до фіналу потрапило п’ять команд, - пише Перший.У фіналі, окрім переможців – команди «Абихто», змагались ще чотири команди:«Супермаркет «Галина» (Луцьк) – тренер, переможець телепрограми «Розсміши коміка».«Оптом дешевше» (Львів) – тренери, львівські КВНщики.«Open Space» (Луцьк) – тренер, активний учасник та тренер «Ліги Сміху».«Джем» (Львів) – тренерка, переможниця проекту «Холостяк».Суддями гри були учасники команди «Наш формат» з телевізійної «Ліги Сміху»та волинський телеведучийВолинь у фіналі, ну хоч десь. Бо на футболі такого не побачиш («Open Space»).* * *– В мене скоро ювілей, 20 років, оце зараз знов сервізів надарують, куди ж я їх дівати буду…– А ти візьми як всі дорослі люди – передари («Абихто»).* * *– О, Іванка, ми маємо пісню про твою молодість.*грає гімн Чехословаччини*– І що це? Чехословаччина розпалась в 1993 році.– Як і твоя молодість («Джем»).* * *– Михайле Ігоровичу, а де ви будете святкувати Новий Рік?– Вдома з мамою.– А що вас ніхто не покликав?– А хто сказав, що з моєю мамою («Оптом дешевше»).* * *Ми настільки любимо Волинь і творчість Лесі Українки, що навіть в кінці фільму «Хатіко», щоб не плакать ми сміялись («Open Space»).* * *– Дивіться, що я вам приніс: коньяк французький, пивко німецьке, водка російська і самогон український.– І що це?– Як це що? Нормандська четвірка.– А де запивон?– Влад, ну давай хоч один саміт пройде без води («Open Space»).* * *– Шановні судді, не могли б ви сміятись з моєї команди ще більше? Я ж з вас сміялась, коли ви програли «Ветеранам космічних військ» («Абихто»).* * *– Моя дівчина не вміє імітувати оргазм, тому просто голосно кашляє.*за сценою хтось кашляє*– Або вона захворіла, або зраджує мені («Open Space»).* * *Одним із спонсорів студентської «Ліги Сміху» стала будівельна компанія «Інвестор», яка розіграла приз серед підписників сторінки bud.investor в Інстаграмі.Розіграш проводився на сторінці «Ліги сміху». Переможницю оголосили під час гри і вручили подарунковий сертифікат на 1000 гривень і сувенірні подарунки.* * *От сьогодні нас судить команда «Наш Формат». Я не розумію, чого віце-чемпіони мають вибирати чемпіонів, хай би обирали собі віце-чемпіонів («Open Space»).* * *Чоловік купив собі православний навігатор:– Через 100 метрів зменшіть швидкість.– Там же ж немає знаку?– Але там є церква. Поверніть праворуч.– Але ж там проходить парад ЛГБТ.– Так-так, і швидкість збільшіть («Абихто»).* * *– Ти ж знаєш, коли я нервую, то починаю мити вікна.– Ну це ж не погано, не хвилюйся.– Це не погано, але пасажири в маршрутці не завжди адекватно реагують («Джем»).* * *Закохана пара гуляє парком:– Саша, дивись, калюжа!– Даша, не позорся, дома поп’єш! («Супермаркет «Галина»).* * *– Вирішив, що буду закалятись– Чому ти так вирішив?– Ну це не я вирішив, це «Луцьктепло» («Open Space»).

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