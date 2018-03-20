Студентська «Ліга Сміху» у Луцьку: ТОП найкращих жартів
Сьогодні, 21:17
У Луцьку відбувся фінал студентської «Ліги сміху». Переможцем гри стала рівненська команда «Абихто» (тренерка – Іванна Гончарук).
Нагадаємо, що в листопаді пройшов півфінал студентської «Ліги сміху», за результатами якого до фіналу потрапило п’ять команд, - пише Перший.
У фіналі, окрім переможців – команди «Абихто», змагались ще чотири команди:
«Супермаркет «Галина» (Луцьк) – тренер Микола Хомич, переможець телепрограми «Розсміши коміка».
«Оптом дешевше» (Львів) – тренери Василь Медецький та Андрій Озарків, львівські КВНщики.
«Open Space» (Луцьк) – тренер Юрій Шевчук, активний учасник та тренер «Ліги Сміху».
«Джем» (Львів) – тренерка Іванна Гончарук, переможниця проекту «Холостяк».
Суддями гри були учасники команди «Наш формат» з телевізійної «Ліги Сміху» Павло Мельничук, Ігор Барило та волинський телеведучий Владислав Зінкевич.
ТОП жартів, які «розривали» зал
Волинь у фіналі, ну хоч десь. Бо на футболі такого не побачиш («Open Space»).
* * *
– В мене скоро ювілей, 20 років, оце зараз знов сервізів надарують, куди ж я їх дівати буду…
– А ти візьми як всі дорослі люди – передари («Абихто»).
* * *
– О, Іванка, ми маємо пісню про твою молодість.
*грає гімн Чехословаччини*
– І що це? Чехословаччина розпалась в 1993 році.
– Як і твоя молодість («Джем»).
* * *
– Михайле Ігоровичу, а де ви будете святкувати Новий Рік?
– Вдома з мамою.
– А що вас ніхто не покликав?
– А хто сказав, що з моєю мамою («Оптом дешевше»).
* * *
Ми настільки любимо Волинь і творчість Лесі Українки, що навіть в кінці фільму «Хатіко», щоб не плакать ми сміялись («Open Space»).
* * *
– Дивіться, що я вам приніс: коньяк французький, пивко німецьке, водка російська і самогон український.
– І що це?
– Як це що? Нормандська четвірка.
– А де запивон?
– Влад, ну давай хоч один саміт пройде без води («Open Space»).
* * *
– Шановні судді, не могли б ви сміятись з моєї команди ще більше? Я ж з вас сміялась, коли ви програли «Ветеранам космічних військ» («Абихто»).
* * *
– Моя дівчина не вміє імітувати оргазм, тому просто голосно кашляє.
*за сценою хтось кашляє*
– Або вона захворіла, або зраджує мені («Open Space»).
* * *
Одним із спонсорів студентської «Ліги Сміху» стала будівельна компанія «Інвестор», яка розіграла приз серед підписників сторінки bud.investor в Інстаграмі.
Розіграш проводився на сторінці «Ліги сміху». Переможницю оголосили під час гри і вручили подарунковий сертифікат на 1000 гривень і сувенірні подарунки.
* * *
От сьогодні нас судить команда «Наш Формат». Я не розумію, чого віце-чемпіони мають вибирати чемпіонів, хай би обирали собі віце-чемпіонів («Open Space»).
* * *
Чоловік купив собі православний навігатор:
– Через 100 метрів зменшіть швидкість.
– Там же ж немає знаку?
– Але там є церква. Поверніть праворуч.
– Але ж там проходить парад ЛГБТ.
– Так-так, і швидкість збільшіть («Абихто»).
* * *
– Ти ж знаєш, коли я нервую, то починаю мити вікна.
– Ну це ж не погано, не хвилюйся.
– Це не погано, але пасажири в маршрутці не завжди адекватно реагують («Джем»).
* * *
Закохана пара гуляє парком:
– Саша, дивись, калюжа!
– Даша, не позорся, дома поп’єш! («Супермаркет «Галина»).
* * *
– Вирішив, що буду закалятись
– Чому ти так вирішив?
– Ну це не я вирішив, це «Луцьктепло» («Open Space»).
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Нагадаємо, що в листопаді пройшов півфінал студентської «Ліги сміху», за результатами якого до фіналу потрапило п’ять команд, - пише Перший.
У фіналі, окрім переможців – команди «Абихто», змагались ще чотири команди:
«Супермаркет «Галина» (Луцьк) – тренер Микола Хомич, переможець телепрограми «Розсміши коміка».
«Оптом дешевше» (Львів) – тренери Василь Медецький та Андрій Озарків, львівські КВНщики.
«Open Space» (Луцьк) – тренер Юрій Шевчук, активний учасник та тренер «Ліги Сміху».
«Джем» (Львів) – тренерка Іванна Гончарук, переможниця проекту «Холостяк».
Суддями гри були учасники команди «Наш формат» з телевізійної «Ліги Сміху» Павло Мельничук, Ігор Барило та волинський телеведучий Владислав Зінкевич.
ТОП жартів, які «розривали» зал
Волинь у фіналі, ну хоч десь. Бо на футболі такого не побачиш («Open Space»).
* * *
– В мене скоро ювілей, 20 років, оце зараз знов сервізів надарують, куди ж я їх дівати буду…
– А ти візьми як всі дорослі люди – передари («Абихто»).
* * *
– О, Іванка, ми маємо пісню про твою молодість.
*грає гімн Чехословаччини*
– І що це? Чехословаччина розпалась в 1993 році.
– Як і твоя молодість («Джем»).
* * *
– Михайле Ігоровичу, а де ви будете святкувати Новий Рік?
– Вдома з мамою.
– А що вас ніхто не покликав?
– А хто сказав, що з моєю мамою («Оптом дешевше»).
* * *
Ми настільки любимо Волинь і творчість Лесі Українки, що навіть в кінці фільму «Хатіко», щоб не плакать ми сміялись («Open Space»).
* * *
– Дивіться, що я вам приніс: коньяк французький, пивко німецьке, водка російська і самогон український.
– І що це?
– Як це що? Нормандська четвірка.
– А де запивон?
– Влад, ну давай хоч один саміт пройде без води («Open Space»).
* * *
– Шановні судді, не могли б ви сміятись з моєї команди ще більше? Я ж з вас сміялась, коли ви програли «Ветеранам космічних військ» («Абихто»).
* * *
– Моя дівчина не вміє імітувати оргазм, тому просто голосно кашляє.
*за сценою хтось кашляє*
– Або вона захворіла, або зраджує мені («Open Space»).
* * *
Одним із спонсорів студентської «Ліги Сміху» стала будівельна компанія «Інвестор», яка розіграла приз серед підписників сторінки bud.investor в Інстаграмі.
Розіграш проводився на сторінці «Ліги сміху». Переможницю оголосили під час гри і вручили подарунковий сертифікат на 1000 гривень і сувенірні подарунки.
* * *
От сьогодні нас судить команда «Наш Формат». Я не розумію, чого віце-чемпіони мають вибирати чемпіонів, хай би обирали собі віце-чемпіонів («Open Space»).
* * *
Чоловік купив собі православний навігатор:
– Через 100 метрів зменшіть швидкість.
– Там же ж немає знаку?
– Але там є церква. Поверніть праворуч.
– Але ж там проходить парад ЛГБТ.
– Так-так, і швидкість збільшіть («Абихто»).
* * *
– Ти ж знаєш, коли я нервую, то починаю мити вікна.
– Ну це ж не погано, не хвилюйся.
– Це не погано, але пасажири в маршрутці не завжди адекватно реагують («Джем»).
* * *
Закохана пара гуляє парком:
– Саша, дивись, калюжа!
– Даша, не позорся, дома поп’єш! («Супермаркет «Галина»).
* * *
– Вирішив, що буду закалятись
– Чому ти так вирішив?
– Ну це не я вирішив, це «Луцьктепло» («Open Space»).
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