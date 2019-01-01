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У Ковелі незабаром відкриють нову амбулаторію. ФОТО

У Ковелі незабаром відкриють нову амбулаторію. ФОТО
У Ковелі незабаром розпочне свою роботу амбулаторія загальної практики сімейної медицини в мікрорайоні “Сільмаш” на вулиці Відродження, 12г.

За кошти Світового банку тут провели реконструкцію, придбали меблі, обладнання, - йдеться на сайті Ковельської міськради.

До послуг майбутніх пацієнтів у сучасному приміщенні облаштували 8 кабінетів, де вестимуть прийом лікарі сімейної медицини та педіатри. Для відвідувачів – увесь спектр послуг первинної допомоги: прийом аналізів, консультації, направлення до спеціалістів. Планується, що при амбулаторії діятиме аптечний пункт.

міський голова Ковеля Олег Кіндер звернув увагу, що мікрорайон розбудовується і тепер дорослі і діти зможуть при потребі отримати медичну допомогу неподалік свого дому у комфортних умовах.

Завідувач амбулаторії №3 ЦПСМД Ковельського МТМО Олег Лисик повідомив, що наразі доукомплектовуються кабінети, уже визначено, що працюватиме поки по два сімейних лікарі та педіатри.

За словами Олега Кубая - головного лікаря ЦПСМД, декларації з цими спеціалістами можуть підписати усі охочі, але доцільніше, аби це зробили мешканці цього мікрорайону.

У Ковелі сьогодні функціонує дві амбулаторії — на вулицях Театральній та Грушевського. Це – третя і завершуються роботи з реконструкції на вулиці 40 років Перемоги.

У перспективі такі заклади мають з’явитись на вулиці Володимира Кияна та у мікрорайоні Ковель-2.

У Ковелі незабаром відкриють нову амбулаторію. ФОТО
У Ковелі незабаром відкриють нову амбулаторію. ФОТО
У Ковелі незабаром відкриють нову амбулаторію. ФОТО
У Ковелі незабаром відкриють нову амбулаторію. ФОТО
У Ковелі незабаром відкриють нову амбулаторію. ФОТО
У Ковелі незабаром відкриють нову амбулаторію. ФОТО
У Ковелі незабаром відкриють нову амбулаторію. ФОТО
У Ковелі незабаром відкриють нову амбулаторію. ФОТО
У Ковелі незабаром відкриють нову амбулаторію. ФОТО
У Ковелі незабаром відкриють нову амбулаторію. ФОТО
У Ковелі незабаром відкриють нову амбулаторію. ФОТО

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Теги: Ковель, нова амбулаторія, відкриття
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