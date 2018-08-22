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«Луцьктепло» витратить понад 4 мільйони на паливо для однієї з котелень міста

«Луцьктепло» витратить понад 4 мільйони на паливо для однієї з котелень міста
ДКП «Луцьктепло» планує витратити понад 4 мільйони гривень для закупівлі паливної тріски.

Аукціон з визначення постачальника 16,7 тисячі метрів кубічних деревинної (паливної) тріски дерев хвойних порід відбудеться після 24 грудня, - пише ВолиньOnline.

Організатором відкритих торгів виступає ДКП «Луцьктепло». Стартова ціна становить 4,008 мільйона гривень. Тендерні пропозиції приймають до 27 грудня. Строк постачання товару для твердопаливної котельні, що на вулиці Боженка у Луцьку – з 4 січня до 10 квітня 2020 року.

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Теги: Луцьк, гроші, Луцьктепло
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