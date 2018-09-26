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Шахти, готелі та держпідприємства: на Волині хочуть приватизувати низку об’єктів

Шахти, готелі та держпідприємства: на Волині хочуть приватизувати низку об’єктів
Понад два десятки об’єктів, які готують до приватизації на Волині, зафіксували на інтерактивній мапі.

Про це пише ІА Волинські Новини.

Карта включає погоджене 761 підприємство для малої приватизації та оприлюднений список об’єктів Фонду державного майна України, що готуються на приватизацію.

У межах Волинської області для малої приватизації підготували понад 20 об’єктів.

Зокрема, у Луцьку до переліку ввійшли:

- Державне підприємство «Волинський експертно-технічний центр Держпраці», що на вулиці Кравчука, 22в;

- Вбудовано-прибудоване приміщення загальною площею 656,6 метра квадратного на проспекті Президента Грушевського, 33 (балансоутримувач – ДП «Управління справами Фонду державного майна України»);

- Будівля готелю "Світязь« загальною площею 7896,4 метра квадратного;

- Державне підприємство «Волинський обласний виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції» на вулиці Дубнівській, 18а;

- Група інвентарних об’єктів у складі: насосна станція І підйому /літер А-1/ загальною площею 166,7 кв. м; – водопровід технічної води; водоприймальна споруда /літер Б-1/ загальною площею 68,0 кв. м, – під’їзна дорога до станції І підйому; – кран мостовий ручний загального призначення; – конденсаторна установка (перебувають на балансі ПрАТ «СКФ Україна») на вулиці Гнідавській, 5б;

- Будинок трансформаторної підстанції /літер Ц-1/ загальною площею 35,6 метра квадратного на вулиці Боженка, 34 (перебуває на балансі ПрАТ "СКФ Україна«).

У Ковелі серед об’єктів малої приватизації перебувають:

Готель «Лісова пісня» (будівля готелю) загальною площею 5774,7 метра квадратного на бульварі Лесі Українки, 12;

Ковельська районна державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція Ковельська МТС на вулиці Ватутіна, 20;

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Волинська станція луківництва» на вулиці Ватутіна, 69.

Також до переліку об’єктів малої приватизації увійшли підприємства вугільної промисловості:

Приміщення адміністративно-побутового комбінату загальною площею 3718,3 метра квадратного у селі Грибовиця Іваничівського району (балансоутримувач – ВП «Західно-Українська виконавча дирекція з ліквідації шахт» ДП «ОК» «Укрвуглереструктуризація»);

Відокремлений підрозділ «Шахта «Бужанська» державного підприємства «Волиньвугілля» у Нововолинську;

Шахта № 10 «Нововолинська» у селі Поромів Іваничівського району.

Окрім того, приватизувати планують комплекс споруд бази відпочинку в урочищі Пісочне, що в селі Буцинь Старовижівського району (балансоутримувач – Національний банк України) та низку інших об’єктів у різних районах області.

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Теги: приватизація, Волинь
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