Деталі смертельної аварії на Волині, у якій автівка зіткнулась з підводою. ФОТО
Сьогодні, 11:26
Повідомили деталі летальної аварії у Ковельському районі.
Нагадаємо, що 22 грудня, близько 21 години на автодорозі в селі Волошки Ковельського району автомобіль ВАЗ 2105 врізався у підводу, - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом автомобіля перебував 53-річний місцевий житель. Водій, ймовірно, не впорався із керуванням допустив зіткнення із зустрічною підводою. Внаслідок автопригоди водій легковика загинув на місці.
Їздова гужового транспорту, 45-річна жителька Ковельського району та 20-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували в травматологію центральної районної лікарні.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами.
Поліція Волині закликає громадян неухильно дотримуватися вимог правил безпеки дорожнього руху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагадаємо, що 22 грудня, близько 21 години на автодорозі в селі Волошки Ковельського району автомобіль ВАЗ 2105 врізався у підводу, - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом автомобіля перебував 53-річний місцевий житель. Водій, ймовірно, не впорався із керуванням допустив зіткнення із зустрічною підводою. Внаслідок автопригоди водій легковика загинув на місці.
Їздова гужового транспорту, 45-річна жителька Ковельського району та 20-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували в травматологію центральної районної лікарні.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами.
Поліція Волині закликає громадян неухильно дотримуватися вимог правил безпеки дорожнього руху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині від алкогольного отруєння рятували 11-річну дитину
Сьогодні, 11:45
У Ковелі горів автомобіль Ford
Сьогодні, 11:36
Деталі смертельної аварії на Волині, у якій автівка зіткнулась з підводою. ФОТО
Сьогодні, 11:26
Юні спортсмени з Любешівського району встановили рекорди на всеукраїнських змаганнях
Сьогодні, 11:09
Медіа