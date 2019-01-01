Деталі смертельної аварії на Волині, у якій автівка зіткнулась з підводою. ФОТО





Нагадаємо, що 22 грудня, близько 21 години



За кермом автомобіля перебував 53-річний місцевий житель. Водій, ймовірно, не впорався із керуванням допустив зіткнення із зустрічною підводою. Внаслідок автопригоди водій легковика загинув на місці.



Їздова гужового транспорту, 45-річна жителька Ковельського району та 20-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували в травматологію центральної районної лікарні.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами.



Поліція Волині закликає громадян неухильно дотримуватися вимог правил безпеки дорожнього руху.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили деталі летальної аварії у Ковельському районі.Нагадаємо, що 22 грудня, близько 21 години на автодорозі в селі Волошки Ковельського району автомобіль ВАЗ 2105 врізався у підводу , - пише ГУНП у Волинській області.За кермом автомобіля перебував 53-річний місцевий житель. Водій, ймовірно, не впорався із керуванням допустив зіткнення із зустрічною підводою. Внаслідок автопригоди водій легковика загинув на місці.Їздова гужового транспорту, 45-річна жителька Ковельського району та 20-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували в травматологію центральної районної лікарні.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами.Поліція Волині закликає громадян неухильно дотримуватися вимог правил безпеки дорожнього руху.

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