У Ковелі горів автомобіль Ford





Про це розповів на апаратній нараді у виконкомі Ковельської міської ради начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський, - пише



Так, 18 грудня о 18:53 на вулиці Черняховського горів автомобіль Ford. Люди не постраждали. Як стверджує Юрій Дідковський, причина загоряння: «розгерметизація паливно-газової системи автомобіля».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі вогнеборці рятували від пожежі автомобіль.Про це розповів на апаратній нараді у виконкомі Ковельської міської ради начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський, - пише Район.Ковель. Так, 18 грудня о 18:53 на вулиці Черняховського горів автомобіль Ford. Люди не постраждали. Як стверджує Юрій Дідковський, причина загоряння: «розгерметизація паливно-газової системи автомобіля».

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