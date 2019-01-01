У Ковелі горів автомобіль Ford
Сьогодні, 11:36
У Ковелі вогнеборці рятували від пожежі автомобіль.
Про це розповів на апаратній нараді у виконкомі Ковельської міської ради начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський, - пише Район.Ковель.
Так, 18 грудня о 18:53 на вулиці Черняховського горів автомобіль Ford. Люди не постраждали. Як стверджує Юрій Дідковський, причина загоряння: «розгерметизація паливно-газової системи автомобіля».
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Про це розповів на апаратній нараді у виконкомі Ковельської міської ради начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський, - пише Район.Ковель.
Так, 18 грудня о 18:53 на вулиці Черняховського горів автомобіль Ford. Люди не постраждали. Як стверджує Юрій Дідковський, причина загоряння: «розгерметизація паливно-газової системи автомобіля».
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