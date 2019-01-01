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У Ковелі горів автомобіль Ford

У Ковелі горів автомобіль Ford
У Ковелі вогнеборці рятували від пожежі автомобіль.

Про це розповів на апаратній нараді у виконкомі Ковельської міської ради начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський, - пише Район.Ковель.

Так, 18 грудня о 18:53 на вулиці Черняховського горів автомобіль Ford. Люди не постраждали. Як стверджує Юрій Дідковський, причина загоряння: «розгерметизація паливно-газової системи автомобіля».


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Теги: авто, пожежа, Ковель
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