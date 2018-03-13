Мешканці мікрорайонів ЛПЗ та Вересневе на 2 дні залишаться без води
Сьогодні, 12:44
У зв’язку з аварійним ремонтом водогону 26-27 грудня в районі ЛПЗ не буде водопостачання.
Про це інформує пресслужба КП «Луцькводоканал».
Так, із 26 грудня з 9:00 розпочнуться ліквідаційні роботи, що передбачають пониження тиску та припинення водопостачання в мікрорайоні ЛПЗ та на Вересневому (вулиці Потебні, Львівська, Шота Руставелі, Станіславського, Дружби Народів, Бенделіані, Мамсурова та ін.)
Зазначають, що роботи триватимуть до повного відновлення аварійної ділянки. Орієнтовно 27 числа до кінця дня стабілізують тиск і відновлять подачу води.
Питну воду можна буде отримати в точці розливу на перетині вулиць Дружби Народів-Бенделіані.
"26 грудня, орієнтовно з 19:00 по 21:00, підприємством КП «Луцькводоканал» буде вжито заходів щодо подачі послуги водопостачання в нормальному режимі. Перепрошуємо за тимчасові незручності" - йдеться у повідомлені.
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Про це інформує пресслужба КП «Луцькводоканал».
Так, із 26 грудня з 9:00 розпочнуться ліквідаційні роботи, що передбачають пониження тиску та припинення водопостачання в мікрорайоні ЛПЗ та на Вересневому (вулиці Потебні, Львівська, Шота Руставелі, Станіславського, Дружби Народів, Бенделіані, Мамсурова та ін.)
Зазначають, що роботи триватимуть до повного відновлення аварійної ділянки. Орієнтовно 27 числа до кінця дня стабілізують тиск і відновлять подачу води.
Питну воду можна буде отримати в точці розливу на перетині вулиць Дружби Народів-Бенделіані.
"26 грудня, орієнтовно з 19:00 по 21:00, підприємством КП «Луцькводоканал» буде вжито заходів щодо подачі послуги водопостачання в нормальному режимі. Перепрошуємо за тимчасові незручності" - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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