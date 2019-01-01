вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Рівненщині в автомобілі вибухнув газовий балон. ФОТО

На Рівненщині в автомобілі вибухнув газовий балон. ФОТО
У селі Бригадирівка Радивилівського району горів легковий автомобіль.

Інцидент трапився 23 грудня о 11:10, - пише головне управління ДСНС України у Рівненській області.

На момент прибуття рятувальників до місця події у повністю охопленому легковому автомобілі марки Ford вибухнув газовий балон.

Через сильне полум'я була загроза поширення вогню на поряд розташований житловий будинок. На гасіння бійці ДСНС подали вогнегасячі речовини. О 11:20 пожежу вдалося локалізувати, а о 11:53 ліквідувати.

Вогоно повністю знищив автомобіль. Жертв та постраждалих не має. Причина пожежі встановлюється.

На Рівненщині в автомобілі вибухнув газовий балон. ФОТО
На Рівненщині в автомобілі вибухнув газовий балон. ФОТО
На Рівненщині в автомобілі вибухнув газовий балон. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: авто, Рівненщина, газовий балон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині засновнику кредитної спілки «Золоті терези» заборонили виїжджати за кордон
Сьогодні, 15:48
Хто у 2020-му їздитиме у маршрутках і тролейбусах Луцька безкоштовно. СПИСОК
Сьогодні, 15:40
На Рівненщині в автомобілі вибухнув газовий балон. ФОТО
Сьогодні, 15:30
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Сьогодні, 15:22
На Волині за «законом Савченко» відпустили з-під варти злодія-рецидивіста
Сьогодні, 15:16
Схожі новини
На Рівненщині депутату спалили елітну автівку. ФОТО На Рівненщині депутату спалили елітну автівку. ФОТО
04 жовтень, 10:50
На Рівненщині поблизу заправки загорілося авто. ФОТО На Рівненщині поблизу заправки загорілося авто. ФОТО
19 вересень, 12:06
На Рівненщині чоловік завітав у гості до знайомої і випадково переїхав її автівкою На Рівненщині чоловік завітав у гості до знайомої і випадково переїхав її автівкою
20 серпень, 15:14
На Рівненщині підпалили елітну автівку На Рівненщині підпалили елітну автівку
12 квітень, 13:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькрада знайшла перевізника на маршрути №26 та №26а, що курсують на Вишків
Сьогодні, 16:00
 0
На Волині засновнику кредитної спілки «Золоті терези» заборонили виїжджати за кордон
Сьогодні, 15:48
 0
Хто у 2020-му їздитиме у маршрутках і тролейбусах Луцька безкоштовно. СПИСОК
Сьогодні, 15:40
 0
На Рівненщині в автомобілі вибухнув газовий балон. ФОТО
Сьогодні, 15:30
 0
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Сьогодні, 15:22
 0
Медіа
відео
1/8