На Рівненщині в автомобілі вибухнув газовий балон. ФОТО
Сьогодні, 15:30
У селі Бригадирівка Радивилівського району горів легковий автомобіль.
Інцидент трапився 23 грудня о 11:10, - пише головне управління ДСНС України у Рівненській області.
На момент прибуття рятувальників до місця події у повністю охопленому легковому автомобілі марки Ford вибухнув газовий балон.
Через сильне полум'я була загроза поширення вогню на поряд розташований житловий будинок. На гасіння бійці ДСНС подали вогнегасячі речовини. О 11:20 пожежу вдалося локалізувати, а о 11:53 ліквідувати.
Вогоно повністю знищив автомобіль. Жертв та постраждалих не має. Причина пожежі встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився 23 грудня о 11:10, - пише головне управління ДСНС України у Рівненській області.
На момент прибуття рятувальників до місця події у повністю охопленому легковому автомобілі марки Ford вибухнув газовий балон.
Через сильне полум'я була загроза поширення вогню на поряд розташований житловий будинок. На гасіння бійці ДСНС подали вогнегасячі речовини. О 11:20 пожежу вдалося локалізувати, а о 11:53 ліквідувати.
Вогоно повністю знищив автомобіль. Жертв та постраждалих не має. Причина пожежі встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині засновнику кредитної спілки «Золоті терези» заборонили виїжджати за кордон
Сьогодні, 15:48
На Рівненщині в автомобілі вибухнув газовий балон. ФОТО
Сьогодні, 15:30
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Сьогодні, 15:22
Медіа