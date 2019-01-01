На Рівненщині в автомобілі вибухнув газовий балон. ФОТО





Інцидент трапився 23 грудня о 11:10, - пише головне управління ДСНС України у Рівненській області.



На момент прибуття рятувальників до місця події у повністю охопленому легковому автомобілі марки Ford вибухнув газовий балон.



Через сильне полум'я була загроза поширення вогню на поряд розташований житловий будинок. На гасіння бійці ДСНС подали вогнегасячі речовини. О 11:20 пожежу вдалося локалізувати, а о 11:53 ліквідувати.



Вогоно повністю знищив автомобіль. Жертв та постраждалих не має. Причина пожежі встановлюється.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Бригадирівка Радивилівського району горів легковий автомобіль.Інцидент трапився 23 грудня о 11:10, - пише головне управління ДСНС України у Рівненській області.На момент прибуття рятувальників до місця події у повністю охопленому легковому автомобілі марки Ford вибухнув газовий балон.Через сильне полум'я була загроза поширення вогню на поряд розташований житловий будинок. На гасіння бійці ДСНС подали вогнегасячі речовини. О 11:20 пожежу вдалося локалізувати, а о 11:53 ліквідувати.Вогоно повністю знищив автомобіль. Жертв та постраждалих не має. Причина пожежі встановлюється.

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