Волинську прикордонницю, яка вбила своє новонароджене дитя, залишили під вартою
Сьогодні, 17:15
Волинській прикордонниці, яка вбила своє новонароджене дитя, продовжили термін тримання під вартою.
Про це інформує сайт «Княжий Град» з посиланням на ухвалу Личаківського районного суду міста Львова.
Справу розслідує Третій слідчий відділ слідчого управління Державного бюро розслідувань та військова прокуратура Західного регіону України.
Уродженка села Чорників, Володимир-Волинського району, яка працювала інспектором прикордонної служби, через страх суспільного осуду, домовилася з сестрою зберігати у таємниці її вагітність. У них з’явилася ідея після фізіологічних пологів, заподіяти новонародженій дитині смерть, щоб приховати факт народження малюка.
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Про вагітність прикордонниця нікому окрім сестри не повідомляла, на медичний облік не стала, до пологів не готувалася, а також не інформувала керівництво про зміни фігури.
У період з 09.00 год. 28 липня по 09.00 год. 29 липня виконувала наказ на охорону державного кордону України на відділу прикордонної служби «Амбуків» у наряді «чергова підрозділу».
Коли вночі під час чергування почула сильні болі в животі, зрозуміла що почала народжувати, і випила знеболюючий спазмолітичний лікарський препарат «Дротаверин».
Коли приїхала з чергування додому, їй сестра вколола «знеболюючого лікарського засобу «Кетанов» для полегшення перебігу пологів». Сестра породіллі, до слова, мала медичну освіту і працювала фельдшером прикордонної служби «Амбуків».
Близько 11 години 29 липня прикордонниця зайшла до туалету, який розташований на прибудинковій території, «де і народила в антисанітарних умовах доношену та життєздатну дитину (дівчинку), вагою 4 140 грам. Пуповину перервала та умисно не перев`язала, бажаючи настання смерті дитини».
Після цього породілля завдала дитині «удару по лівій тім`яно-скроневій ділянці голови, внаслідок чого відбувся радіальний перелом лівої тім`яної кістки та обмежено-дифузний крововилив під м`якою мозковою оболонкою в ділянках тім`яних звивин лівої півкулі мозку з вогнищем деструкції в речовині мозку (закрита черепно-мозкова травма), що відноситься до тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння».
Сетра прикордонниці, яка побачила у туалеті сестру і її ще живу дитину з травмою голови, «загорнула живу, життєздатну, доношену, новонароджену дитину в поліетиленовий пакет чорного кольору і коврик коричневого кольору та закопала на сусідній земельній ділянці, внаслідок чого остання померла».
«Смерть дитини настала внаслідок асфіксії зумовленої механічними факторами, а саме: закриттям дихальних шляхів тканиною, поліетиленовим пакетом та здавленням тіла землею. Поряд з тим, отримані дитиною травми у вигляді неперев`язаної пуповини та закритої черепно-мозкової травми погіршили загальний стан здоров`я дитини в результаті чого виник синдром взаємного обтяження з наступною черговістю дії на організм: кровотеча з неперев`язаної пуповини, черепно-мозкова травма, асфіксія».
Суд продовжив підозрюваній прикордонниці тримання під вартою на шістдесят днів, починаючи з 13 грудня 2019 до 10 лютого 2020 року.
У разі доведення вини, підозрюваним – породіллі та її сестрі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
Триває судове слідство.
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Про це інформує сайт «Княжий Град» з посиланням на ухвалу Личаківського районного суду міста Львова.
Справу розслідує Третій слідчий відділ слідчого управління Державного бюро розслідувань та військова прокуратура Західного регіону України.
Уродженка села Чорників, Володимир-Волинського району, яка працювала інспектором прикордонної служби, через страх суспільного осуду, домовилася з сестрою зберігати у таємниці її вагітність. У них з’явилася ідея після фізіологічних пологів, заподіяти новонародженій дитині смерть, щоб приховати факт народження малюка.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині прикордонниця народила дитину і живцем закопала на городі, – ЗМІ
Про вагітність прикордонниця нікому окрім сестри не повідомляла, на медичний облік не стала, до пологів не готувалася, а також не інформувала керівництво про зміни фігури.
У період з 09.00 год. 28 липня по 09.00 год. 29 липня виконувала наказ на охорону державного кордону України на відділу прикордонної служби «Амбуків» у наряді «чергова підрозділу».
Коли вночі під час чергування почула сильні болі в животі, зрозуміла що почала народжувати, і випила знеболюючий спазмолітичний лікарський препарат «Дротаверин».
Коли приїхала з чергування додому, їй сестра вколола «знеболюючого лікарського засобу «Кетанов» для полегшення перебігу пологів». Сестра породіллі, до слова, мала медичну освіту і працювала фельдшером прикордонної служби «Амбуків».
Близько 11 години 29 липня прикордонниця зайшла до туалету, який розташований на прибудинковій території, «де і народила в антисанітарних умовах доношену та життєздатну дитину (дівчинку), вагою 4 140 грам. Пуповину перервала та умисно не перев`язала, бажаючи настання смерті дитини».
Після цього породілля завдала дитині «удару по лівій тім`яно-скроневій ділянці голови, внаслідок чого відбувся радіальний перелом лівої тім`яної кістки та обмежено-дифузний крововилив під м`якою мозковою оболонкою в ділянках тім`яних звивин лівої півкулі мозку з вогнищем деструкції в речовині мозку (закрита черепно-мозкова травма), що відноситься до тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння».
Сетра прикордонниці, яка побачила у туалеті сестру і її ще живу дитину з травмою голови, «загорнула живу, життєздатну, доношену, новонароджену дитину в поліетиленовий пакет чорного кольору і коврик коричневого кольору та закопала на сусідній земельній ділянці, внаслідок чого остання померла».
«Смерть дитини настала внаслідок асфіксії зумовленої механічними факторами, а саме: закриттям дихальних шляхів тканиною, поліетиленовим пакетом та здавленням тіла землею. Поряд з тим, отримані дитиною травми у вигляді неперев`язаної пуповини та закритої черепно-мозкової травми погіршили загальний стан здоров`я дитини в результаті чого виник синдром взаємного обтяження з наступною черговістю дії на організм: кровотеча з неперев`язаної пуповини, черепно-мозкова травма, асфіксія».
Суд продовжив підозрюваній прикордонниці тримання під вартою на шістдесят днів, починаючи з 13 грудня 2019 до 10 лютого 2020 року.
У разі доведення вини, підозрюваним – породіллі та її сестрі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
Триває судове слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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