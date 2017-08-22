Волинську прикордонницю, яка вбила своє новонароджене дитя, залишили під вартою





Про це інформує сайт



Справу розслідує Третій слідчий відділ слідчого управління Державного бюро розслідувань та військова прокуратура Західного регіону України.



Уродженка села Чорників, Володимир-Волинського району, яка працювала інспектором прикордонної служби, через страх суспільного осуду, домовилася з сестрою зберігати у таємниці її вагітність. У них з’явилася ідея після фізіологічних пологів, заподіяти новонародженій дитині смерть, щоб приховати факт народження малюка.



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Про вагітність прикордонниця нікому окрім сестри не повідомляла, на медичний облік не стала, до пологів не готувалася, а також не інформувала керівництво про зміни фігури.



У період з 09.00 год. 28 липня по 09.00 год. 29 липня виконувала наказ на охорону державного кордону України на відділу прикордонної служби «Амбуків» у наряді «чергова підрозділу».



Коли вночі під час чергування почула сильні болі в животі, зрозуміла що почала народжувати, і випила знеболюючий спазмолітичний лікарський препарат «Дротаверин».



Коли приїхала з чергування додому, їй сестра вколола «знеболюючого лікарського засобу «Кетанов» для полегшення перебігу пологів». Сестра породіллі, до слова, мала медичну освіту і працювала фельдшером прикордонної служби «Амбуків».



Близько 11 години 29 липня прикордонниця зайшла до туалету, який розташований на прибудинковій території, «де і народила в антисанітарних умовах доношену та життєздатну дитину (дівчинку), вагою 4 140 грам. Пуповину перервала та умисно не перев`язала, бажаючи настання смерті дитини».



Після цього породілля завдала дитині «удару по лівій тім`яно-скроневій ділянці голови, внаслідок чого відбувся радіальний перелом лівої тім`яної кістки та обмежено-дифузний крововилив під м`якою мозковою оболонкою в ділянках тім`яних звивин лівої півкулі мозку з вогнищем деструкції в речовині мозку (закрита черепно-мозкова травма), що відноситься до тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння».



Сетра прикордонниці, яка побачила у туалеті сестру і її ще живу дитину з травмою голови, «загорнула живу, життєздатну, доношену, новонароджену дитину в поліетиленовий пакет чорного кольору і коврик коричневого кольору та закопала на сусідній земельній ділянці, внаслідок чого остання померла».



«Смерть дитини настала внаслідок асфіксії зумовленої механічними факторами, а саме: закриттям дихальних шляхів тканиною, поліетиленовим пакетом та здавленням тіла землею. Поряд з тим, отримані дитиною травми у вигляді неперев`язаної пуповини та закритої черепно-мозкової травми погіршили загальний стан здоров`я дитини в результаті чого виник синдром взаємного обтяження з наступною черговістю дії на організм: кровотеча з неперев`язаної пуповини, черепно-мозкова травма, асфіксія».



Суд продовжив підозрюваній прикордонниці тримання під вартою на шістдесят днів, починаючи з 13 грудня 2019 до 10 лютого 2020 року.



У разі доведення вини, підозрюваним – породіллі та її сестрі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.



Триває судове слідство.





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