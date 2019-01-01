У 2019 році на Сході загинуло 110 бійців
Сьогодні, 04:11
У 2019 році на Донбасі в зоні Операції об'єднаних сил загинули 110 військових.
Про це повідомляє Прямий.
Зазначається, що у січні на війні загинули 3 захисників, у лютому і березні - по 8, у квітні - 15, у травні - 9, червні - 8.
Загинуло 107 чоловіків і 3 жінки.
"Це були найкращі люди країни. Хоча б тому, що вони загинули за цю країну. За те, щоб вона жила і в 2020 році. Солдати, сержанти, офіцери. Піхотинці, десантники, матроси, медики, добровольці, спецпризначенці. І майже діти, і ті, хто їм у діди годиться. Від стрільця й сапера - до елітного розвідника й комбрига.
Вони – не "білий шум". Це справжні люди, люди великої душі. Їхній подвиг не буде марним, якщо ми їх пам’ятатимемо", - зазначили у виданні.
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Про це повідомляє Прямий.
Зазначається, що у січні на війні загинули 3 захисників, у лютому і березні - по 8, у квітні - 15, у травні - 9, червні - 8.
Загинуло 107 чоловіків і 3 жінки.
"Це були найкращі люди країни. Хоча б тому, що вони загинули за цю країну. За те, щоб вона жила і в 2020 році. Солдати, сержанти, офіцери. Піхотинці, десантники, матроси, медики, добровольці, спецпризначенці. І майже діти, і ті, хто їм у діди годиться. Від стрільця й сапера - до елітного розвідника й комбрига.
Вони – не "білий шум". Це справжні люди, люди великої душі. Їхній подвиг не буде марним, якщо ми їх пам’ятатимемо", - зазначили у виданні.
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