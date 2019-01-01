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У 2019 році на Сході загинуло 110 бійців

У 2019 році на Сході загинуло 110 бійців
У 2019 році на Донбасі в зоні Операції об'єднаних сил загинули 110 військових.

Про це повідомляє Прямий.

Зазначається, що у січні на війні загинули 3 захисників, у лютому і березні - по 8, у квітні - 15, у травні - 9, червні - 8.

Загинуло 107 чоловіків і 3 жінки.

"Це були найкращі люди країни. Хоча б тому, що вони загинули за цю країну. За те, щоб вона жила і в 2020 році. Солдати, сержанти, офіцери. Піхотинці, десантники, матроси, медики, добровольці, спецпризначенці. І майже діти, і ті, хто їм у діди годиться. Від стрільця й сапера - до елітного розвідника й комбрига.

Вони – не "білий шум". Це справжні люди, люди великої душі. Їхній подвиг не буде марним, якщо ми їх пам’ятатимемо", - зазначили у виданні.

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Теги: бійці, оос, смерть
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