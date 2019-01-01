У 2019 році на Сході загинуло 110 бійців





Про це



Зазначається, що у січні на війні загинули 3 захисників, у лютому і березні - по 8, у квітні - 15, у травні - 9, червні - 8.



Загинуло 107 чоловіків і 3 жінки.



"Це були найкращі люди країни. Хоча б тому, що вони загинули за цю країну. За те, щоб вона жила і в 2020 році. Солдати, сержанти, офіцери. Піхотинці, десантники, матроси, медики, добровольці, спецпризначенці. І майже діти, і ті, хто їм у діди годиться. Від стрільця й сапера - до елітного розвідника й комбрига.



Вони – не "білий шум". Це справжні люди, люди великої душі. Їхній подвиг не буде марним, якщо ми їх пам’ятатимемо", - зазначили у виданні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2019 році на Донбасі в зоні Операції об'єднаних сил загинули 110 військових.Про це повідомляє Прямий.Зазначається, що у січні на війні загинули 3 захисників, у лютому і березні - по 8, у квітні - 15, у травні - 9, червні - 8.Загинуло 107 чоловіків і 3 жінки."Це були найкращі люди країни. Хоча б тому, що вони загинули за цю країну. За те, щоб вона жила і в 2020 році. Солдати, сержанти, офіцери. Піхотинці, десантники, матроси, медики, добровольці, спецпризначенці. І майже діти, і ті, хто їм у діди годиться. Від стрільця й сапера - до елітного розвідника й комбрига.Вони – не "білий шум". Це справжні люди, люди великої душі. Їхній подвиг не буде марним, якщо ми їх пам’ятатимемо", - зазначили у виданні.

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