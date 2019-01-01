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У ТРЦ «ПортCity» влаштують новорічний handmade-ярмарок*

У ТРЦ «ПортCity» влаштують новорічний handmade-ярмарок*
Впродовж трьох днів: 28, 29 та 30 грудня у ТРЦ «ПортCity» триватиме новорічний handmade-ярмарок.

Про це повідомляє пресслужба ТРЦ «ПортCity».

Зазначають, що відвідувачі ярмарку зможуть придбати оригінальні та унікальні подарунки для себе та близьких, адже серед більш ніж сотні претендентів організатор обрали найкращих майстрів із найцікавішими виробами.

До того ж, переконують, що це буде не просто ярмарок, а справжня майстерня Діда Мороза з розвагами, майстер-класами та святковими фотозонами.

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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама
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