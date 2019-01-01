Будівля, де зараз знаходиться Луцький міський центр зайнятості, у 2020 році може стати дитсадком
Сьогодні, 18:34
У 2020 році будівля, в якій зараз розташований Луцький міський центр зайнятості, має перейти у власність міста з відновленням там у майбутньому дитсадка.
Про це повідомив депутат Луцької міськради Борис Смаль, – пише volynua.
Голова фракції ВО «Свобода» Микола Федік поцікавився, коли місто зможе повернути у своє розпорядження будівлю колишнього дитсадка по вулиці Ярощука.
«У нас дефіцит дитсадків. Це актуальне питання», – зазначив Микола Федік.
Борис Смаль відповів, що будівля, де тепер знаходиться Луцький міський центр зайнятості, має повернутися до міста у 2020 році.
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Про це повідомив депутат Луцької міськради Борис Смаль, – пише volynua.
Голова фракції ВО «Свобода» Микола Федік поцікавився, коли місто зможе повернути у своє розпорядження будівлю колишнього дитсадка по вулиці Ярощука.
«У нас дефіцит дитсадків. Це актуальне питання», – зазначив Микола Федік.
Борис Смаль відповів, що будівля, де тепер знаходиться Луцький міський центр зайнятості, має повернутися до міста у 2020 році.
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Коментарі 1
Кривицький роздав злодіям сім дитсадків. Нехай йому там гикнеться. Під так званий "біотехнічний", який заподіяв освіті величезну шкоду і давно не функціонує, під пенсійний фонд, під центр зайнятості, під кадастр, під тех. універ на Ковалевської. Щоб він там перевернувся!!! Віддайте дітям те, що їм належало. Навіть кат Лєнін казав, що "все наилучшее - детям".
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