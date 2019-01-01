Будівля, де зараз знаходиться Луцький міський центр зайнятості, у 2020 році може стати дитсадком





Про це повідомив депутат Луцької міськради Борис Смаль, – пише



Голова фракції ВО «Свобода» Микола Федік поцікавився, коли місто зможе повернути у своє розпорядження будівлю колишнього дитсадка по вулиці Ярощука.



«У нас дефіцит дитсадків. Це актуальне питання», – зазначив Микола Федік.



Борис Смаль відповів, що будівля, де тепер знаходиться Луцький міський центр зайнятості, має повернутися до міста у 2020 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2020 році будівля, в якій зараз розташований Луцький міський центр зайнятості, має перейти у власність міста з відновленням там у майбутньому дитсадка.Про це повідомив депутат Луцької міськради, – пише volynua Голова фракції ВО «Свобода»поцікавився, коли місто зможе повернути у своє розпорядження будівлю колишнього дитсадка по вулиці Ярощука.«У нас дефіцит дитсадків. Це актуальне питання», – зазначив Микола Федік.Борис Смаль відповів, що будівля, де тепер знаходиться Луцький міський центр зайнятості, має повернутися до міста у 2020 році.

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