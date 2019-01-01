Знайшли святкову інсталяцію-гнома, яку нещодавно вкрали у Володимирі
Сьогодні, 17:09
Декоративну частину новорічної інсталяції гнома, яку троє молодиків поцупили у центрі Володимира-Волинського вночі 20-го грудня, знайшли в чагарниках.
Про це повідомляє Олена Крищук у facebook, - пише Буг.
“Історія про маленького Гномика….. Продовження….. награлися три дорослі дяді Солодким Гномиком та кинули в чагарники. А ми його підлікували та встановили для участі у конкурсі новорічних інсталяцій. Дякую небайдужих за підтримку та обговорення цієї ситуації. Приходьте та фотографуйтеся”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у центрі Володимира 19-го грудня з’явилося близько десятка різноманітних інсталяцій у рамках конкурсу «Зимова феєрія».
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Про це повідомляє Олена Крищук у facebook, - пише Буг.
“Історія про маленького Гномика….. Продовження….. награлися три дорослі дяді Солодким Гномиком та кинули в чагарники. А ми його підлікували та встановили для участі у конкурсі новорічних інсталяцій. Дякую небайдужих за підтримку та обговорення цієї ситуації. Приходьте та фотографуйтеся”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у центрі Володимира 19-го грудня з’явилося близько десятка різноманітних інсталяцій у рамках конкурсу «Зимова феєрія».
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