Знайшли святкову інсталяцію-гнома, яку нещодавно вкрали у Володимирі





Про це повідомляє Олена Крищук у facebook, - пише



“Історія про маленького Гномика….. Продовження….. награлися три дорослі дяді Солодким Гномиком та кинули в чагарники. А ми його підлікували та встановили для участі у конкурсі новорічних інсталяцій. Дякую небайдужих за підтримку та обговорення цієї ситуації. Приходьте та фотографуйтеся”, – йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, що у центрі Володимира 19-го грудня з’явилося близько десятка різноманітних інсталяцій у рамках конкурсу «Зимова феєрія».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Декоративну частину новорічної інсталяції гнома, яку троє молодиків поцупили у центрі Володимира-Волинського вночі 20-го грудня , знайшли в чагарниках.Про це повідомляє Олена Крищук у facebook, - пише Буг “Історія про маленького Гномика….. Продовження….. награлися три дорослі дяді Солодким Гномиком та кинули в чагарники. А ми його підлікували та встановили для участі у конкурсі новорічних інсталяцій. Дякую небайдужих за підтримку та обговорення цієї ситуації. Приходьте та фотографуйтеся”, – йдеться у повідомленні.Нагадаємо, що у центрі Володимира 19-го грудня з’явилося близько десятка різноманітних інсталяцій у рамках конкурсу «Зимова феєрія».

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