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Колишній гравець «Волині» служить в зоні ООС

Колишній гравець «Волині» служить в зоні ООС
Колишній нападник «Волині» Максим Пилипенко служить в Національній гвардії України і зараз виконує бойові завдання в районі ООС.

Про це йдеться на сторінці ООС.

Свого часу Максим Пилипенко мав контракт з дублем "Волині", потім виступав за "Ниву" з Вінниці та за інші клуби Вінницької області.

Бойові дії на Сході країни не змогли залишити його осторонь, тому він підписав контракт.
«Військову службу повинні пройти усі. Так і вирішив вступити до лав Нацгвардії, покинув професійний футбол, але пристрасть до спорту не згасала. Тому, дізнавшись, що в НГУ є славнозвісна футбольна команда «Ягуар», почав цікавитись, як до неї потрапити. Отак, я й служу в одній з частин Національної гвардії і, одночасно, представляю ФК «Ягуар». Але головне для мене – це захист Батьківщини», - розповідає Максим.

На військовій службі за контрактом гвардієць з 2016 року. Бойові завдання в АТО/ООС виконує вже вдруге.

Під час служби, Максим Пилипенко вже встиг стати дворазовим фіналістом Кубка Ліги учасників АТО, чемпіоном Кубка ООС, кращим гравцем дивізіону Центр, кращим бомбардиром Кубка Героїв АТО сезону 2017. Він гравець збірної НГУ та фіналіст Суперкубка Героїв АТО 2018-2019.

«Скоро закінчується перший контракт. Про військову службу не жалкую - став більше уваги приділяти військовій справі, закінчив сержантські курси, паралельно навчаюсь на військовій кафедрі, планую стати офіцером», - каже колишній гравець «Волині».

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Теги: Волинь, ООС, Максим Пилипенко
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