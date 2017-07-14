вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин, який більше чотирьох років тому потрапив у аварію, потребує допомоги

Волинянин, який більше чотирьох років тому потрапив у аварію, потребує допомоги
Житель села Маньків Локачинського району Іван Курило, який більше чотирьох років тому потрапив у автомобільну аварію, перебуває у комі – не може самостійно харчуватися та дихати.

Його дружина Людмила самотужки доглядає за чоловіком. Справляється з судомами, пролежнями, проблемами з легенями і шлунком. Доводиться і самостійно знаходити гроші на медикаменти, пелюшки та памперси, яких потребує чоловік, - пише Район.Локачі.

Щоб нагодувати Івана, жінка подрібнює їжу у блендері, а потім вводить її через зонд кожні три години. Впродовж цілого дня Людмила звільняє дихальні шляхи чоловіка від мокротиння за допомогою спеціального відсмоктувача. Не забуває і про масаж, лікувальну фізкультуру, адже тіло потребує цього.

Жінка розповідає, що часто читає чоловікові і у такі моменти помічає, що він розплющує очі, у нього йдуть сльози, іноді, стискає її за руку.

Щодо допомоги лікарів, то спеціалісти приїжджають не часто. У Івана перша група інвалідності, яку встановили не довічно, тому навідувалися, аби провести перекомісію.

До слова, подружнє життя до цього не було легким та простим. Ще з початку спільного життя, то в Івана то у Людмили були проблеми зі здоров’ям. У жінки з 2006 року хвороба Бехтерєва (хронічне запалення хребта та суглобів). Для подружжя потрібні кошти, а пенсії по інвалідності як Людмили так і Івана – зовсім не вистачає.

Попри важку долю, миритися чи опускати руки Людмила не збирається.

Перерахувати кошти можна на картку ПриватБанку: 5168757389675580 – ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА КУРИЛО. Контакти: 063 636 64 35.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Іван Курило, допомога, ліки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин, який більше чотирьох років тому потрапив у аварію, потребує допомоги
Сьогодні, 20:18
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 27 грудня
Сьогодні, 20:00
«Сім'я вже вичерпала всі кошти»: донька з Рівного благає врятувати батька
Сьогодні, 19:47
Покарали водія вантажівки, який був п'яний «в дрова» та пропонував хабар луцьким патрульним
Сьогодні, 19:43
Експерт розповів, чому так раптово впали ціни на бензин та дизпаливо
Сьогодні, 19:37
Схожі новини
Лучанам виділять на ліки понад 800 тисяч Лучанам виділять на ліки понад 800 тисяч
19 березень, 17:23
В Україну привезли необхідні препарати для онкохворих дітей В Україну привезли необхідні препарати для онкохворих дітей
14 липень, 2017, 17:31
Відомій волинській волонтерці терміново потрібні ліки Відомій волинській волонтерці терміново потрібні ліки
14 грудень, 2016, 17:36
Для волинських бійців закупили ліки Для волинських бійців закупили ліки
16 листопад, 2016, 11:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин, який більше чотирьох років тому потрапив у аварію, потребує допомоги
Сьогодні, 20:18
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 27 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
«Сім'я вже вичерпала всі кошти»: донька з Рівного благає врятувати батька
Сьогодні, 19:47
 0
Покарали водія вантажівки, який був п'яний «в дрова» та пропонував хабар луцьким патрульним
Сьогодні, 19:43
 0
Експерт розповів, чому так раптово впали ціни на бензин та дизпаливо
Сьогодні, 19:37
 0
Медіа
відео
1/8