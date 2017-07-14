Волинянин, який більше чотирьох років тому потрапив у аварію, потребує допомоги
Сьогодні, 20:18
Житель села Маньків Локачинського району Іван Курило, який більше чотирьох років тому потрапив у автомобільну аварію, перебуває у комі – не може самостійно харчуватися та дихати.
Його дружина Людмила самотужки доглядає за чоловіком. Справляється з судомами, пролежнями, проблемами з легенями і шлунком. Доводиться і самостійно знаходити гроші на медикаменти, пелюшки та памперси, яких потребує чоловік, - пише Район.Локачі.
Щоб нагодувати Івана, жінка подрібнює їжу у блендері, а потім вводить її через зонд кожні три години. Впродовж цілого дня Людмила звільняє дихальні шляхи чоловіка від мокротиння за допомогою спеціального відсмоктувача. Не забуває і про масаж, лікувальну фізкультуру, адже тіло потребує цього.
Жінка розповідає, що часто читає чоловікові і у такі моменти помічає, що він розплющує очі, у нього йдуть сльози, іноді, стискає її за руку.
Щодо допомоги лікарів, то спеціалісти приїжджають не часто. У Івана перша група інвалідності, яку встановили не довічно, тому навідувалися, аби провести перекомісію.
До слова, подружнє життя до цього не було легким та простим. Ще з початку спільного життя, то в Івана то у Людмили були проблеми зі здоров’ям. У жінки з 2006 року хвороба Бехтерєва (хронічне запалення хребта та суглобів). Для подружжя потрібні кошти, а пенсії по інвалідності як Людмили так і Івана – зовсім не вистачає.
Попри важку долю, миритися чи опускати руки Людмила не збирається.
Перерахувати кошти можна на картку ПриватБанку: 5168757389675580 – ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА КУРИЛО. Контакти: 063 636 64 35.
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Його дружина Людмила самотужки доглядає за чоловіком. Справляється з судомами, пролежнями, проблемами з легенями і шлунком. Доводиться і самостійно знаходити гроші на медикаменти, пелюшки та памперси, яких потребує чоловік, - пише Район.Локачі.
Щоб нагодувати Івана, жінка подрібнює їжу у блендері, а потім вводить її через зонд кожні три години. Впродовж цілого дня Людмила звільняє дихальні шляхи чоловіка від мокротиння за допомогою спеціального відсмоктувача. Не забуває і про масаж, лікувальну фізкультуру, адже тіло потребує цього.
Жінка розповідає, що часто читає чоловікові і у такі моменти помічає, що він розплющує очі, у нього йдуть сльози, іноді, стискає її за руку.
Щодо допомоги лікарів, то спеціалісти приїжджають не часто. У Івана перша група інвалідності, яку встановили не довічно, тому навідувалися, аби провести перекомісію.
До слова, подружнє життя до цього не було легким та простим. Ще з початку спільного життя, то в Івана то у Людмили були проблеми зі здоров’ям. У жінки з 2006 року хвороба Бехтерєва (хронічне запалення хребта та суглобів). Для подружжя потрібні кошти, а пенсії по інвалідності як Людмили так і Івана – зовсім не вистачає.
Попри важку долю, миритися чи опускати руки Людмила не збирається.
Перерахувати кошти можна на картку ПриватБанку: 5168757389675580 – ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА КУРИЛО. Контакти: 063 636 64 35.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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