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Луцький мандрівник за 14 місяців автостопом подолав понад 24 тисячі кілометрів

Луцький мандрівник за 14 місяців автостопом подолав понад 24 тисячі кілометрів
Автостопом через Польщу, Німеччину і Люксембург, далі- літаком до Бразилії, звідти країнами Південної Америки до Антарктиди подорожував лучанин Віктор-Микола Гаврилюк.

На старті, каже хлопець, мав 300 доларів і квиток для перельоту. Мандрівка тривала 14 місяців. За цей час подолав 26 тисяч кілометрів, - пише "Суспільне".

Віктор-Микола говорить: у Бразилії його пограбували і лишили без грошей і документів, спати доводилося просто неба і багато ходити пішки.

Лучанин Віктор-Микола Гаврилюк розглядає світлини місць, де побував. Розповів: одна з найбільш захопливих подій – затемнення сонця, яке побачив у Чилі. Його подорож почалася у вересні 2018-го. Друзі підвезли у Варшаву, далі автостопом добирався через Німеччину до Люксембурга, звідки вилетів у Бразилію.

"Складання маршруту зайняло у мене 30 секунд. Просто дивишся на карту: куди б це поїхати? Південна Америка, - майже усе без віз. Глянув по квитках – Бразилія, з Бразилії їду на південь", - розповідає мандрівник Віктор-Микола Гаврилюк.

Із бразильського міста Ресіфі почалася подорож країнами Південної Америки. У Бразилії, каже Віктор-Микола, його обікрали.

"Вкрали мій наплічник, де були усі документи, гроші. Все. У мене лишився мій телефон і кредитна картка без грошей. Тоді я поїхав у столицю Бразилії, там я зупинився у місцевих реконструкторів, яких мені допомогли знайти луцькі реконструктори, бо я теж представляю цей рух середньовічного бою.У них жив місяць. У цей час мені зробили другий паспорт", - каже мандрівник.

Луцький мандрівник за 14 місяців автостопом подолав понад 24 тисячі кілометрів

"Подорожуючи автостопом, відкривав культуру місцевих. На транспорт і ночівлю грошей не витрачав, тільки на їжу. Постійно шукав підробітки. У Чилі, каже Віктор-Микола, фарбував паркан, заробленого вистачило на два місяці. Звикати до такого ритму життя, зі слів хлопця, йому не довелося. Віктор-Микола належить до Пласту, 2014-2015-го воював на сході України. Додає: подорожі – це стиль життя", - розповів Віктор-Микола Гаврилюк.

"Найпопулярніше місце у Перу – це Мачу Пікчу, Веселкова Гора, каньйон Колька. Це найпопулярніші туристичні місця і досить гарні. В Аргентині – водопад Ігуасу, неймовірно гарний. Це комплекс водопадів, їх там 287. В Аргентині ще класний льодовик Періто Морено – найбільший льодовик Північної Америки", - поділився враженнями мандрівник.

Із Аргентини мандрівник поїхав у Антарктиду. Де жив два місяці на станції «Академік Вернадський» і допомагав другу зі зйомками фільму. Каже: тоді якраз було літо, тому клімат не був суворим. Зрозумів, що час вертатися в Україну, коли колорит нових місць перестав дивувати.

"Кожного разу це має бути чудом, коли це стає рутиною, це теж не є дуже добре. Подорожуючи, я набираюся нових ідей, які можна реалізувати в Україні і ділюся з іншими про Україну. Це звичайна культурна дипломатія, коли людина розповідає іншим про свій край", - зауважив Віктор-Микола Гаврилюк.
Луцький мандрівник за 14 місяців автостопом подолав понад 24 тисячі кілометрів

Подорож країнами Європи і Бразилією, Перу, Аргентиною, Парагваєм, Чилі, Антарктидою тривала 14 місяців. До дому Віктор-Микола Гаврилюк із чилійського Сантьяго повернувся через Барселону.

Пластун із Луцька подорожував автостопом Південною Америкою і Антарктидою.

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Теги: луцький мандрівник, автостопом
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