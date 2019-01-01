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В Україні запустили гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом

В Україні запустили гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом
Кабінет міністрів України запустив гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, - пише газета "День".

Українців просять повідомляти, якщо вони стали свідками, що гральні зали відновили роботу.

"Якщо ви стали свідками того, як деякі гральні зали відновили свою роботу - прошу звертатися на урядову гарячу лінію за номером 1545, вибравши категорію #5. Уряд буде реагувати оперативно", - повідомив Гончарук.

Раніше в Нацполіції пообіцяли жорстко реагувати на спроби відновити гральний бізнес. У поліції зазначили, що на даний момент на всій території України працює 715 мобільних груп, які моніторять ситуацію навколо заборони грального бізнесу.

Як писав "День", уряд виключив можливість розповсюдження грального бізнесу під виглядом державних лотерей та почав масову боротьбу з незаконним гральним бізнесом.

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Теги: Україна, гаряча лінія
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