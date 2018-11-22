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В автотрощі на Волині за участі маршрутки постраждали 8 людей. ФОТО

В автотрощі на Волині за участі маршрутки постраждали 8 людей. ФОТО
У Горохівському районі вранці 27 грудня зіткнулися рейсовий автобус Mercedes з бусом Opel Movano. Унаслідок аварії попередньо 8 людей травмувалися.

Про це повідомляє ГУНП в області.

Автопригода трапилася сьогодні близько 8 години ранку на автодорозі сполученням Львів-Радехів-Луцьк поблизу села Софіївка Горохівського району. Рейсовий автобус «Mercedes-Benz Vario» сполученням «Вараш-Львів» зіткнувся з мікроавтобусом «Opel Movano».

За попередньою інформацією внаслідок автопригоди обидва водії та 6 пасажирів рейсового автобуса отримали тілесні ушкодження.

Попередньо встановили, що за кермом автобуса «Mercedes-Benz» перебував 55-річний житель Рівненської області. Водій допустив зіткнення мікроавтобусом «Opel Movano», під керуванням 32-річного жителя Іваничівського району, котрий рухався у зустрічному напрямку.

На місці працює поліція. Правоохоронці з’ясовують усі обставини пригоди.
В автотрощі на Волині за участі маршрутки постраждали 8 людей. ФОТО
В автотрощі на Волині за участі маршрутки постраждали 8 людей. ФОТО
В автотрощі на Волині за участі маршрутки постраждали 8 людей. ФОТО


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Теги: аварія, ДТП, маршрутка
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