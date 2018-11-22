В автотрощі на Волині за участі маршрутки постраждали 8 людей. ФОТО
Сьогодні, 10:09
У Горохівському районі вранці 27 грудня зіткнулися рейсовий автобус Mercedes з бусом Opel Movano. Унаслідок аварії попередньо 8 людей травмувалися.
Про це повідомляє ГУНП в області.
Автопригода трапилася сьогодні близько 8 години ранку на автодорозі сполученням Львів-Радехів-Луцьк поблизу села Софіївка Горохівського району. Рейсовий автобус «Mercedes-Benz Vario» сполученням «Вараш-Львів» зіткнувся з мікроавтобусом «Opel Movano».
За попередньою інформацією внаслідок автопригоди обидва водії та 6 пасажирів рейсового автобуса отримали тілесні ушкодження.
Попередньо встановили, що за кермом автобуса «Mercedes-Benz» перебував 55-річний житель Рівненської області. Водій допустив зіткнення мікроавтобусом «Opel Movano», під керуванням 32-річного жителя Іваничівського району, котрий рухався у зустрічному напрямку.
На місці працює поліція. Правоохоронці з’ясовують усі обставини пригоди.
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Про це повідомляє ГУНП в області.
Автопригода трапилася сьогодні близько 8 години ранку на автодорозі сполученням Львів-Радехів-Луцьк поблизу села Софіївка Горохівського району. Рейсовий автобус «Mercedes-Benz Vario» сполученням «Вараш-Львів» зіткнувся з мікроавтобусом «Opel Movano».
За попередньою інформацією внаслідок автопригоди обидва водії та 6 пасажирів рейсового автобуса отримали тілесні ушкодження.
Попередньо встановили, що за кермом автобуса «Mercedes-Benz» перебував 55-річний житель Рівненської області. Водій допустив зіткнення мікроавтобусом «Opel Movano», під керуванням 32-річного жителя Іваничівського району, котрий рухався у зустрічному напрямку.
На місці працює поліція. Правоохоронці з’ясовують усі обставини пригоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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