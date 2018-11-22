В автотрощі на Волині за участі маршрутки постраждали 8 людей. ФОТО





Про це повідомляє ГУНП в області.



Автопригода трапилася сьогодні близько 8 години ранку на автодорозі сполученням Львів-Радехів-Луцьк поблизу села Софіївка Горохівського району. Рейсовий автобус «Mercedes-Benz Vario» сполученням «Вараш-Львів» зіткнувся з мікроавтобусом «Opel Movano».



За попередньою інформацією внаслідок автопригоди обидва водії та 6 пасажирів рейсового автобуса отримали тілесні ушкодження.



Попередньо встановили, що за кермом автобуса «Mercedes-Benz» перебував 55-річний житель Рівненської області. Водій допустив зіткнення мікроавтобусом «Opel Movano», під керуванням 32-річного жителя Іваничівського району, котрий рухався у зустрічному напрямку.



На місці працює поліція. Правоохоронці з’ясовують усі обставини пригоди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохівському районі вранці 27 грудня зіткнулися рейсовий автобус Mercedes з бусом Opel Movano . Унаслідок аварії попередньо 8 людей травмувалися.Про це повідомляє ГУНП в області.Автопригода трапилася сьогодні близько 8 години ранку на автодорозі сполученням Львів-Радехів-Луцьк поблизу села Софіївка Горохівського району. Рейсовий автобус «Mercedes-Benz Vario» сполученням «Вараш-Львів» зіткнувся з мікроавтобусом «Opel Movano».За попередньою інформацією внаслідок автопригоди обидва водії та 6 пасажирів рейсового автобуса отримали тілесні ушкодження.Попередньо встановили, що за кермом автобуса «Mercedes-Benz» перебував 55-річний житель Рівненської області. Водій допустив зіткнення мікроавтобусом «Opel Movano», під керуванням 32-річного жителя Іваничівського району, котрий рухався у зустрічному напрямку.На місці працює поліція. Правоохоронці з’ясовують усі обставини пригоди.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію