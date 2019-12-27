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Кабмін скасував обмеження монетизації пільг на комуналку

Кабмін скасував обмеження монетизації пільг на комуналку
Уряд скасував обмеження монетизації пільг на комуналку. відтепер з 1 січня 2020 року кожен пільговик може перейти на готівкову форму виплат.

Про це написав у своєму Telegram прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, - пише Слово і діло.

«Уряд скасував обмеження монетизації пільг на комунальні послуги. З 1 січня пільгові категорії українців зможуть у будь-який час перейти на готівкову грошову форму виплат на житлово-комунальні послуги. Раніше дозволялося подати заяву тільки до 15 жовтня, що було незручним для споживачів», - написав Гончарук.

Раніше Гончарук заявлялв, що правила надання субсидій у цьому сезоні уряд не переглядатиме, її отримають всі, кому вона призначена.

Нагадаємо, середній розмір субсидії на оплату «комуналки» в листопаді 2019 року знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року майже на 10%.

Раніше в Мінсоцполітики пояснили, чому субсидія на «комуналку» вигідніша за пільги. Основна маса одержувачів пільг має досить невисокий відсоток знижки на оплату «комуналки» – 25-50%.

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Теги: монетизації, пільги, комуналка
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