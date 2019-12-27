Кабмін скасував обмеження монетизації пільг на комуналку





Про це написав у своєму Telegram прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, - пише



«Уряд скасував обмеження монетизації пільг на комунальні послуги. З 1 січня пільгові категорії українців зможуть у будь-який час перейти на готівкову грошову форму виплат на житлово-комунальні послуги. Раніше дозволялося подати заяву тільки до 15 жовтня, що було незручним для споживачів», - написав Гончарук.



Раніше Гончарук заявлялв, що правила надання субсидій у цьому сезоні уряд не переглядатиме, її отримають всі, кому вона призначена.



Нагадаємо, середній розмір субсидії на оплату «комуналки» в листопаді 2019 року знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року майже на 10%.



Раніше в Мінсоцполітики пояснили, чому субсидія на «комуналку» вигідніша за пільги. Основна маса одержувачів пільг має досить невисокий відсоток знижки на оплату «комуналки» – 25-50%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд скасував обмеження монетизації пільг на комуналку. відтепер з 1 січня 2020 року кожен пільговик може перейти на готівкову форму виплат.Про це написав у своєму Telegram прем’єр-міністр України, - пише Слово і діло «Уряд скасував обмеження монетизації пільг на комунальні послуги. З 1 січня пільгові категорії українців зможуть у будь-який час перейти на готівкову грошову форму виплат на житлово-комунальні послуги. Раніше дозволялося подати заяву тільки до 15 жовтня, що було незручним для споживачів», - написав Гончарук.Раніше Гончарук заявлялв, що правила надання субсидій у цьому сезоні уряд не переглядатиме, її отримають всі, кому вона призначена.Нагадаємо, середній розмір субсидії на оплату «комуналки» в листопаді 2019 року знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року майже на 10%.Раніше в Мінсоцполітики пояснили, чому субсидія на «комуналку» вигідніша за пільги. Основна маса одержувачів пільг має досить невисокий відсоток знижки на оплату «комуналки» – 25-50%.

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