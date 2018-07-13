Поліцейський з Волині попався на «дерев’яних» хабарах: його чекає суд

За вимагання й одержання неправомірної вигоди на Волині судитимуть поліцейського.Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.Інформують, зокрема, що прокуратура Волинської області скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вимагання й одержання неправомірної вигоди начальником сектору реагування патрульної поліції № 4 Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області.Упродовж червня 2019 року правоохоронець тричі вимагав та одержував від громадянина грошові кошти за нестворення штучних перешкод у транспортуванні деревини дуба територією міста Ковеля та Ковельського району.Загальна сума одержаної неправомірної вигоди становить 6 тис. грн.Нині посадовця поліції обвинувачують у вчиненні цього кримінального правопорушення й невдовзі він постане перед судом.З посади правоохоронця звільнили.Зауважимо, що санкцією ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України за одержання неправомірної вигоди, поєднане із її вимаганням, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.