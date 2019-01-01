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«Інвестор» та асоціація фахівців з нерухомості підписали меморандум про співпрацю*

«Інвестор» та асоціація фахівців з нерухомості підписали меморандум про співпрацю*
Будівельна компанія "Інвестор" та Волинське регіональне відділення асоціації фахівців з нерухомості України (ВРВ АФНУ) підписали меморандум про співпрацю.

Відбулося це у п'ятницю, 27 грудня.

За словами директора Будівельної компанії "Інвестор" Андрія Разумовського, асоціація фахівців з нерухомості чудово зарекомендувала себе на ринку, динамічно розвивається та працює прозоро. Тому виникло спільне рішення офіційно підписати такий меморандум задля ще кращих результатів та комфорту як покупців нерухомості, так і продавців.

"Раніше образ ріелтора був, як на мене, не таким позитивним, як зараз. В асоціації ж кожен знає, за що відповідає, люди працюють відкрито, немає ніяких "перетягувань ковдри". Нам комфортна та зрозуміла філософія АФНУ, а вони зацікавлені працювати з нами", - зауважив Андрій Разумовський.
Директор «Інвестора» Андрій Разумовський
Директор «Інвестора» Андрій Разумовський

Своєю чергою, заступник голови ВРВ АФНУ Ростислав Ганейчук відзначив, що забудовники мають свої відділи продажів, однак все частіше задумуються над співпрацею з ріелторами. У Луцьку Будівельна компанія "Інвестор" вирішила чи не першою "узаконити" таку співпрацю. До слова, до лав асоціації входять понад 100 досвідчених фахівців.
Заступник голови ВРВ АФНУ Ростислав Ганейчук
Заступник голови ВРВ АФНУ Ростислав Ганейчук

"У структурі ми позиціонуємо себе не як конкуренти, а як партнери. Власнику нерухомості дуже вигідно працювати, коли він укладає договір з однією людиною, а продають цю нерухомість практично всі. До того ж, прозоро. У нас немає "щурячих перегонів", ми працюємо на встановлення максимальної ціни та її утримання", - наголосив Ганейчук.
«Інвестор» та асоціація фахівців з нерухомості підписали меморандум про співпрацю*

Тобто, якщо ви маєте квартиру і хочете її продати за, наприклад, 30 тисяч доларів, асоціація не знижуватиме ціну (як часто роблять недоброчесні продавці, беручи різницю собі як оплату), а нерідко навіть торгується задля підвищення вартості.

"Чому ми вирішили співпрацювати з "Інвестором"? По-перше, це надійний забудовник. По-друге, це прогресивний забудовник. Ця будівельна компанія має свіжий підхід до будівництва. Не буду вдаватися в деталі, але у нас є багато забудовників, які досі зводять багатоповерхівки за застарілими проектами. "Інвестор" - це ново і цікаво. насамперед, щоби щось продавати, треба це любити. Так з "Інвестором", - зазначив ріелтор.

Член ВРВ АФНУ Валерій Мусійчук додав, що асоціація намагається йти попереду всіх спілок ріелторів, постійно навчається та впроваджує новації. Те ж саме робить Будівельна компанія "Інвестор", каже він, тож така співпраця буде вигідною всім сторонам процесу реалізації нерухомості.
Валерій Мусійчук та Ростислав Ганейчук
Валерій Мусійчук та Ростислав Ганейчук
«Інвестор» та асоціація фахівців з нерухомості підписали меморандум про співпрацю*
«Інвестор» та асоціація фахівців з нерухомості підписали меморандум про співпрацю*
«Інвестор» та асоціація фахівців з нерухомості підписали меморандум про співпрацю*
«Інвестор» та асоціація фахівців з нерухомості підписали меморандум про співпрацю*
«Інвестор» та асоціація фахівців з нерухомості підписали меморандум про співпрацю*
«Інвестор» та асоціація фахівців з нерухомості підписали меморандум про співпрацю*


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Теги: Інвестор, житло, ріелтори, меморандум
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