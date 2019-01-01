«Інвестор» та асоціація фахівців з нерухомості підписали меморандум про співпрацю*

Директор «Інвестора» Андрій Разумовський

Заступник голови ВРВ АФНУ Ростислав Ганейчук

Валерій Мусійчук та Ростислав Ганейчук

Будівельна компанія "Інвестор" та Волинське регіональне відділення асоціації фахівців з нерухомості України (ВРВ АФНУ) підписали меморандум про співпрацю.Відбулося це у п'ятницю, 27 грудня.За словами директора Будівельної компанії "Інвестор", асоціація фахівців з нерухомості чудово зарекомендувала себе на ринку, динамічно розвивається та працює прозоро. Тому виникло спільне рішення офіційно підписати такий меморандум задля ще кращих результатів та комфорту як покупців нерухомості, так і продавців."Раніше образ ріелтора був, як на мене, не таким позитивним, як зараз. В асоціації ж кожен знає, за що відповідає, люди працюють відкрито, немає ніяких "перетягувань ковдри". Нам комфортна та зрозуміла філософія АФНУ, а вони зацікавлені працювати з нами", - зауважив Андрій Разумовський.Своєю чергою, заступник голови ВРВ АФНУвідзначив, що забудовники мають свої відділи продажів, однак все частіше задумуються над співпрацею з ріелторами. У Луцьку Будівельна компанія "Інвестор" вирішила чи не першою "узаконити" таку співпрацю. До слова, до лав асоціації входять понад 100 досвідчених фахівців."У структурі ми позиціонуємо себе не як конкуренти, а як партнери. Власнику нерухомості дуже вигідно працювати, коли він укладає договір з однією людиною, а продають цю нерухомість практично всі. До того ж, прозоро. У нас немає "щурячих перегонів", ми працюємо на встановлення максимальної ціни та її утримання", - наголосив Ганейчук.Тобто, якщо ви маєте квартиру і хочете її продати за, наприклад, 30 тисяч доларів, асоціація не знижуватиме ціну (як часто роблять недоброчесні продавці, беручи різницю собі як оплату), а нерідко навіть торгується задля підвищення вартості."Чому ми вирішили співпрацювати з "Інвестором"? По-перше, це надійний забудовник. По-друге, це прогресивний забудовник. Ця будівельна компанія має свіжий підхід до будівництва. Не буду вдаватися в деталі, але у нас є багато забудовників, які досі зводять багатоповерхівки за застарілими проектами. "Інвестор" - це ново і цікаво. насамперед, щоби щось продавати, треба це любити. Так з "Інвестором", - зазначив ріелтор.Член ВРВ АФНУдодав, що асоціація намагається йти попереду всіх спілок ріелторів, постійно навчається та впроваджує новації. Те ж саме робить Будівельна компанія "Інвестор", каже він, тож така співпраця буде вигідною всім сторонам процесу реалізації нерухомості.