Студенти Рожищенського коледжу влаштували новорічний концерт
Сьогодні, 18:52
У актовій залі Рожищенського коледжу Львівського національного університету ветеринарної медицина та біотехнологій імені Степана Гжицького відбувся новорічний концерт.
Про це пише Район.Рожище.
Розповідаючи про традиції святкування новорічних та різдвяних свят у різних країнах світу, співаючи новорічних пісень, розігруючи веселі новорічні сценки та проводячи цікаві конкурси, студенти подарували присутнім позитивні емоції та чудовий настій, допомогли налаштуватися на новорічну атмосферу й переконали в тому, що дива існують.
Святкового настрою додали оригінальні фотозони, виставки новорічних композицій та вітальних стіннівок, якими було прикрашене фойє коледжу.
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Про це пише Район.Рожище.
Розповідаючи про традиції святкування новорічних та різдвяних свят у різних країнах світу, співаючи новорічних пісень, розігруючи веселі новорічні сценки та проводячи цікаві конкурси, студенти подарували присутнім позитивні емоції та чудовий настій, допомогли налаштуватися на новорічну атмосферу й переконали в тому, що дива існують.
Святкового настрою додали оригінальні фотозони, виставки новорічних композицій та вітальних стіннівок, якими було прикрашене фойє коледжу.
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