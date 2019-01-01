Студенти Рожищенського коледжу влаштували новорічний концерт





Про це



Розповідаючи про традиції святкування новорічних та різдвяних свят у різних країнах світу, співаючи новорічних пісень, розігруючи веселі новорічні сценки та проводячи цікаві конкурси, студенти подарували присутнім позитивні емоції та чудовий настій, допомогли налаштуватися на новорічну атмосферу й переконали в тому, що дива існують.



Святкового настрою додали оригінальні фотозони, виставки новорічних композицій та вітальних стіннівок, якими було прикрашене фойє коледжу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У актовій залі Рожищенського коледжу Львівського національного університету ветеринарної медицина та біотехнологій імені Степана Гжицького відбувся новорічний концерт.Про це пише Район.Рожище.Розповідаючи про традиції святкування новорічних та різдвяних свят у різних країнах світу, співаючи новорічних пісень, розігруючи веселі новорічні сценки та проводячи цікаві конкурси, студенти подарували присутнім позитивні емоції та чудовий настій, допомогли налаштуватися на новорічну атмосферу й переконали в тому, що дива існують.Святкового настрою додали оригінальні фотозони, виставки новорічних композицій та вітальних стіннівок, якими було прикрашене фойє коледжу.

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