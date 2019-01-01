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Студенти Рожищенського коледжу влаштували новорічний концерт

Студенти Рожищенського коледжу влаштували новорічний концерт
У актовій залі Рожищенського коледжу Львівського національного університету ветеринарної медицина та біотехнологій імені Степана Гжицького відбувся новорічний концерт.

Про це пише Район.Рожище.

Розповідаючи про традиції святкування новорічних та різдвяних свят у різних країнах світу, співаючи новорічних пісень, розігруючи веселі новорічні сценки та проводячи цікаві конкурси, студенти подарували присутнім позитивні емоції та чудовий настій, допомогли налаштуватися на новорічну атмосферу й переконали в тому, що дива існують.

Святкового настрою додали оригінальні фотозони, виставки новорічних композицій та вітальних стіннівок, якими було прикрашене фойє коледжу.

Студенти Рожищенського коледжу влаштували новорічний концерт
Студенти Рожищенського коледжу влаштували новорічний концерт
Студенти Рожищенського коледжу влаштували новорічний концерт
Студенти Рожищенського коледжу влаштували новорічний концерт
Студенти Рожищенського коледжу влаштували новорічний концерт
Студенти Рожищенського коледжу влаштували новорічний концерт
Студенти Рожищенського коледжу влаштували новорічний концерт
Студенти Рожищенського коледжу влаштували новорічний концерт
Студенти Рожищенського коледжу влаштували новорічний концерт


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Теги: рожище, коледж, свято, новий рік
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