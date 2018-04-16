Волинський артист отримав звання «Народний Герой України»

Володимир Талашко, родом з Ковеля, отримав заслужений орден та звання «Народний Герой України».



Про це



«Володимира Талашка глядачі знають по таких кінострічках, як «Коли людина посміхнулась», «У бій ідуть лише «старі»», «Як гартувалась сталь», «Капітан Немо», «Таємниці святого Юра», «Роксолана» та багато інших. Чого тільки вартий той факт, що Володимир Талашко зіграв понад 70 ролей у театрі та кіно. Зараз передає свої вміння і знання студентам національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого», - йдеться в дописі.



Зі слів дописувача, Володимир Дмитрович робить багато добрих справ. Нині він регулярно навідується на фронт російсько-української війни, у госпіталі, колективи та дарує військовим, добровольцям та волонтерам натхнення для душі – свою акторську майстерність, декламації, талант...



«Орден існує з 2015 року, він виробляється зі срібла, що надходить від простих громадян. За цей час нагородами відзначено понад 360 людей. Цей орден відзначає не тільки тих, хто захищає Україну із зброєю в руках, але й фронтових лікарів, волонтерів, громадських діячів, журналістів, митців. Тож це воістину народне визнання!» - вважає Сергій Кошарук.

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