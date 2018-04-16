вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський артист отримав звання «Народний Герой України»

Волинський артист отримав звання «Народний Герой України»
Народний артист України Володимир Талашко, родом з Ковеля, отримав заслужений орден та звання «Народний Герой України».

Про це пише на своїй сторінці у фейсбуці Сергій Кошарук.

«Володимира Талашка глядачі знають по таких кінострічках, як «Коли людина посміхнулась», «У бій ідуть лише «старі»», «Як гартувалась сталь», «Капітан Немо», «Таємниці святого Юра», «Роксолана» та багато інших. Чого тільки вартий той факт, що Володимир Талашко зіграв понад 70 ролей у театрі та кіно. Зараз передає свої вміння і знання студентам національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого», - йдеться в дописі.

Зі слів дописувача, Володимир Дмитрович робить багато добрих справ. Нині він регулярно навідується на фронт російсько-української війни, у госпіталі, колективи та дарує військовим, добровольцям та волонтерам натхнення для душі – свою акторську майстерність, декламації, талант...

«Орден існує з 2015 року, він виробляється зі срібла, що надходить від простих громадян. За цей час нагородами відзначено понад 360 людей. Цей орден відзначає не тільки тих, хто захищає Україну із зброєю в руках, але й фронтових лікарів, волонтерів, громадських діячів, журналістів, митців. Тож це воістину народне визнання!» - вважає Сергій Кошарук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: артист, народний, володимир талашко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Сім'я Разумовських Сім'я
Разумовських вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Електронний квиток або мобільний додаток: у луцьких тролейбусах заборонили готівку
Сьогодні, 20:01
Волинський артист отримав звання «Народний Герой України»
Сьогодні, 19:19
Студенти Рожищенського коледжу влаштували новорічний концерт
Сьогодні, 18:52
Як у луцькому ЖК «Caramel Residence» будують оселі, де живе затишок. ФОТО*
Сьогодні, 18:40
Пожежа у луцькій багатоповерхівці: постраждав безхатько
Сьогодні, 18:14
Схожі новини
(Не)відомі волиняни: український актор і режисер народився у Ковелі (Не)відомі волиняни: український актор і режисер народився у Ковелі
31 липень, 19:11
Артист із США став дияконом у Луцьку Артист із США став дияконом у Луцьку
16 квітень, 2018, 15:54
Відомий волинський артист відзначив ювілей Відомий волинський артист відзначив ювілей
10 жовтень, 2017, 01:10
Порошенко нагородив відзнакою волинянина Порошенко нагородив відзнакою волинянина
28 березень, 2017, 12:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Електронний квиток або мобільний додаток: у луцьких тролейбусах заборонили готівку
Сьогодні, 20:01
 0
Волинський артист отримав звання «Народний Герой України»
Сьогодні, 19:19
 0
Студенти Рожищенського коледжу влаштували новорічний концерт
Сьогодні, 18:52
 0
Пожежа у луцькій багатоповерхівці: постраждав безхатько
Сьогодні, 18:14
 0
Для інклюзивно-ресурсного центру на Волині придбали спецавтомобіль для дітей
Сьогодні, 17:32
 0
Медіа
відео
1/8