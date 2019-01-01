«Зі снігом усе гарніше»: волинський журналіст поділився світлинами «сплячої» природи

Антон Бугайчук опублікував серію світлин природи під сніговою ковдрою.



Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.



"Зі снігом все гарніше", - зауважив Антон Бугайчук.



Також, за його словами, на першій світлині зображене "mistletoe" ("міслто"), яке згадують в кожній другій американській пісні про Різдво.



"Дізнався на англійській, що це звичайнісінька українська омела", - додав він.



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