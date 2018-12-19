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У містечку на Волині прикрасили ялинку. ФОТО

У містечку на Волині прикрасили ялинку. ФОТО
30-го грудня у селищі Благодатне засвітили головну ялинку.

Як розповів у коментарі БУГу селищний голова Благодатного Олександр Топорівський, подарували новорічну красуню селищу сім’я Івана Іваньохи, дерево росло у них на подвір’ї.

За бюджетні кошти селища було закуплено 50 синіх іграшок, витратили 2 тисячі гривень. Частина прикрас та ілюмінації залишилася з минулих років. Також іграшки для декору передала з Ізраїлю колишня мешканка Благодатного.

Встановили ялинку на центральній площі 17-го грудня, але змогли прикрасити тільки 30-го грудня. Затримка була зв’язана з відсутністю спецтехніки.

“Вишка ВГУКу управляється Нововолинською міською радою, вони кілька разів обіцяли приїхати. Причина затримки, як нам говорили, багато роботи в місті”- зазначив Топорівський.

У містечку на Волині прикрасили ялинку. ФОТО
У містечку на Волині прикрасили ялинку. ФОТО

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Теги: ялинка, благодатне, свято, новий рік
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