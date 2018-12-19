У містечку на Волині прикрасили ялинку. ФОТО

30-го грудня у селищі Благодатне засвітили головну ялинку.Як розповів у коментарі БУГу селищний голова Благодатного Олександр Топорівський, подарували новорічну красуню селищу сім’я Івана Іваньохи, дерево росло у них на подвір’ї.За бюджетні кошти селища було закуплено 50 синіх іграшок, витратили 2 тисячі гривень. Частина прикрас та ілюмінації залишилася з минулих років. Також іграшки для декору передала з Ізраїлю колишня мешканка Благодатного.Встановили ялинку на центральній площі 17-го грудня, але змогли прикрасити тільки 30-го грудня. Затримка була зв’язана з відсутністю спецтехніки.“Вишка ВГУКу управляється Нововолинською міською радою, вони кілька разів обіцяли приїхати. Причина затримки, як нам говорили, багато роботи в місті”- зазначив Топорівський.