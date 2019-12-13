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В Україні ввели кримінальну відповідальність за п'яне водіння

В Україні ввели кримінальну відповідальність за п'яне водіння
З 1 січня 2020 року набрав чинності ухвалений Верховною Радою закон про застосування кримінальної відповідальності за водіння в нетверезому стані.

Про це повідомляє видання УНН.

В Кримінальному кодексі України з’явилася нова стаття 286-1, відповідно до якої за кермування у нетверезому стані передбачена кримінальна відповідальність.

Кримінальна відповідальність за ст. 286-1 КК загрожує водіям у разі:

- керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

- передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів;

- відмова водія від проходження медичного огляду на стан сп'яніння або щодо вживання таких лікарських препаратів;

- вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного освідування з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого медичного освідування.

За всі перераховані вище дії передбачено штраф від 1 до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 32 тис. грн) і позбавлення права керувати транспортним засобом на строк до 3 років.

У разі повторного правопорушення штраф складе до 51 тис. грн з позбавленням права керувати транспортним засобом від 2 до 3 років.

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Теги: водіння, алкоголь, сп'яніння, відповідальність, покарання, закон
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Коментарі 1
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Журналісти, ви хоть інколи перевіряйте новини.
Цей закон відтермінований до 01 ЛИПНЯ 2020 року.
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