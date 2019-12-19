вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькому сервісному центрі МВС вперше зареєстрували електробус. ФОТО

У луцькому сервісному центрі МВС вперше зареєстрували електробус. ФОТО
У сервісному центрі МВС, що розташований у селі Струмівка, зареєстрували електробус.

Про це йдеться на сторінці центру у facebook.

"Новий рік переступив наш поріг і час братися до роботи, адже досягнення є у тих, хто ні на мить не зупиняється. Сьогодні у Луцькому сервісному центрі МВС зареєстрували вперше ось такого "красеня з електричним серцем", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляють, що електробус тестуватимуть для подальшого серійного виробництва.

У луцькому сервісному центрі МВС вперше зареєстрували електробус. ФОТО
У луцькому сервісному центрі МВС вперше зареєстрували електробус. ФОТО
У луцькому сервісному центрі МВС вперше зареєстрували електробус. ФОТО
У луцькому сервісному центрі МВС вперше зареєстрували електробус. ФОТО
У луцькому сервісному центрі МВС вперше зареєстрували електробус. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: електробус, сервісний центр МВС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
як він на електриці без проводів і рогів поєде
брехня!
Відповісти
Вибір редактора
Народний синоптик з Волині розповів, чого чекати від нинішньої зими
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Сім'я Разумовських Сім'я
Разумовських вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
На Різдво в Україну прийде похолодання
Сьогодні, 14:07
У Старому місті в Луцьку незаконно розкопували шар землі з цеглою і керамікою 16 століття
Сьогодні, 13:59
У луцькому сервісному центрі МВС вперше зареєстрували електробус. ФОТО
Сьогодні, 13:44
Талант відкрився після народження донечки: майстриня з Луцька виготовляє оригінальні і нешкідливі м'які іграшки. ВІДЕО
Сьогодні, 13:30
Під Києвом п'яний підліток влаштував аварію: є жертви
Сьогодні, 13:20
Схожі новини
На Волині відкрили третій сервісний центр МВС з новими «родзинками»: екскурсія у Камені-Каширському. ФОТО На Волині відкрили третій сервісний центр МВС з новими «родзинками»: екскурсія у Камені-Каширському. ФОТО
19 грудень, 2019, 13:24
Лучанин хотів перереєструвати авто, яке викрали у Франції Лучанин хотів перереєструвати авто, яке викрали у Франції
30 жовтень, 2019, 00:46
У Луцьку реконструюють будівлю сервісного центру МВС У Луцьку реконструюють будівлю сервісного центру МВС
22 червень, 2019, 20:15
Волинян попередили, що система в сервісних центрах МВС може «зависати» Волинян попередили, що система в сервісних центрах МВС може «зависати»
18 березень, 2019, 11:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський священник розповів, чи можна одружуватись у високосний рік
Сьогодні, 15:06
 0
Український боєць вчинив самогубство на Сході
Сьогодні, 15:00
 0
92-річна бабуся з Волині в'яже унікальні автентичні килими. ФОТО
Сьогодні, 14:45
 0
На Волині повісився 21-річний хлопець
Сьогодні, 14:29
 0
Судили волинянина, який викрав гроші з холодильника
Сьогодні, 14:17
 0
Медіа
відео
1/8