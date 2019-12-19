У луцькому сервісному центрі МВС вперше зареєстрували електробус. ФОТО

У сервісному центрі МВС, що розташований у селі Струмівка, зареєстрували електробус.Про це йдеться на сторінці центру у facebook."Новий рік переступив наш поріг і час братися до роботи, адже досягнення є у тих, хто ні на мить не зупиняється. Сьогодні у Луцькому сервісному центрі МВС зареєстрували вперше ось такого "красеня з електричним серцем", - йдеться у повідомленні.Також повідомляють, що електробус тестуватимуть для подальшого серійного виробництва.