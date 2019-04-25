Які фрукти та овочі можна ввозити до Євросоюзу





Зміна положень має підвищити фітосанітарну безпеку держав-членів. Рослини, що імпортуються з-за меж Європейського Союзу, можуть містити грибки, бактерії, віруси, до яких місцеві види не стійкі. Це, у свою чергу, може спричинити втрати врожаю або навіть повністю знищити рослини, –



«Йдеться, приміром, про борошнисту росу (грибок), яка була завезена з Америки і загрожує смородині чи аґрусу. Велику групу загроз становлять теж невідомі в Європі комахи, личинки яких можуть вражати, наприклад, саджанці транспортованих рослин», – зазначає доктор Моніка Бєняш із Аграрного університету в Кракові.



Постійною загрозою для виноградників є попелиця філоксера, що живиться корінням та листям. У ХІХ ст. вона знищила майже всі європейські виноградники. Цей вид є немісцевим для Європи і лишається потенційною загрозою для сільськогосподарських культур.



«Нова загроза для європейських фруктових садів – оцтова муха або ж дрозофіла. Цікаво, що вона відкладає яйця не в зібраних фруктах, а в плодах, що ростуть на деревах. Як наслідок, ферментують цілі плантації», – каже експертка. Цей вид дрозофіли вже досяг Південної Європи. Зараз у Польщі його немає.



Небезпечні види для тепличних культур у Європейському Союзі – хижі клопи, які потрапляють у вигляді яєць з Індонезії та Малайзії.



Як пояснили в Управлінні залізничного транспорту Польщі, «всі рослини, що ввозяться до ЄС, крім вибраних фруктів (ананасів, кокосів, дуріанів, бананів та фініків), повинні мати фітосанітарний сертифікат, виданий офіційною службою захисту рослин країни походження».

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