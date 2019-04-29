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Ковельський хоспіс не пройшов перевірку на пожежну безпеку

Ковельський хоспіс не пройшов перевірку на пожежну безпеку
Комунальне підприємство «Волинська обласна лікарня «Хоспіс» м.Ковель» Волинської обласної ради може повністю зупинити свою роботу через порушення правил пожежної безпеки.

Виявляється, що рятувально-пожежна служба проводила перевірку стану приміщення хоспісу і зафіксувала там чимало порушень та недоліків в організації пожежної безпеки, – пише видання про.Ковель.

До Волинського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява від Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області до комунального підприємства про зобов’язання вчинити дії до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Суддя Наталія Плахтій 27 грудня 2019 року на засіданні ухвалила рішення відкрити провадження в адміністративній справі за позовом У ДСНС України у Волинській області до лікувальної установи в Ковелі.

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Теги: Хоспіс, Ковель, пожежна безпека, порушення
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