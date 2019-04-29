Ковельський хоспіс не пройшов перевірку на пожежну безпеку
Сьогодні, 18:34
Комунальне підприємство «Волинська обласна лікарня «Хоспіс» м.Ковель» Волинської обласної ради може повністю зупинити свою роботу через порушення правил пожежної безпеки.
Виявляється, що рятувально-пожежна служба проводила перевірку стану приміщення хоспісу і зафіксувала там чимало порушень та недоліків в організації пожежної безпеки, – пише видання про.Ковель.
До Волинського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява від Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області до комунального підприємства про зобов’язання вчинити дії до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки.
Суддя Наталія Плахтій 27 грудня 2019 року на засіданні ухвалила рішення відкрити провадження в адміністративній справі за позовом У ДСНС України у Волинській області до лікувальної установи в Ковелі.
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Виявляється, що рятувально-пожежна служба проводила перевірку стану приміщення хоспісу і зафіксувала там чимало порушень та недоліків в організації пожежної безпеки, – пише видання про.Ковель.
До Волинського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява від Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області до комунального підприємства про зобов’язання вчинити дії до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки.
Суддя Наталія Плахтій 27 грудня 2019 року на засіданні ухвалила рішення відкрити провадження в адміністративній справі за позовом У ДСНС України у Волинській області до лікувальної установи в Ковелі.
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