Ковельський хоспіс не пройшов перевірку на пожежну безпеку





Виявляється, що рятувально-пожежна служба проводила перевірку стану приміщення хоспісу і зафіксувала там чимало порушень та недоліків в організації пожежної безпеки, – пише видання



До Волинського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява від Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області до комунального підприємства про зобов’язання вчинити дії до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки.



Суддя Наталія Плахтій 27 грудня 2019 року на засіданні ухвалила рішення відкрити провадження в адміністративній справі за позовом У ДСНС України у Волинській області до лікувальної установи в Ковелі.

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