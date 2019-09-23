Владика Михаїл відправив святкову службу у жіночому монастирі

Михаїл очолив божественну літургію в домовому храмі жіночого монастиря Святителя Василія Великого, що в обласному центрі.



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З владикою молились: Свято-Миколаївського села Жидичин та скиту Апостолів Петра і Павла цієї обителі в селі Липляни Ківерецького деканату, братського чоловічого Хрестовоздвиженського, що в Луцьку, а також згаданої вище обителі.



Привітавши вірян з Новим роком, владика побажав, щоб сьогоднішня молитва була почута Богом, як і наші бажання перед Ним, і порадів, що початок року розпочали саме з молитви. Адже Новий рік – це ніби нова епоха, новий етап нашого буття. Головне, щоб бачити мету свого життя, зазначив митрополит. Навіщо людині завтра чи післязавтра? Що вона хоче зробити доброго для Бога? Як удосконалитися, щоб прославляти Творця? Іноді Господь дає нам довший вік, щоб ми встигнули покаятись і прославити Всевишнього ще тут, на землі, й мати достойне місце в Царстві Небесному. Тож на завершення побажав усім Божого благословіння.



Під час літургії відбулася священнича хіротонія Феодосія (Воробея), насельника жидичинського монастиря, а також вручення чергових церковних нагород.

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