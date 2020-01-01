Волинський атовець виготовляє термопанелі для фасадів. ФОТО

Житель Любомлявиготовляє термопанелі, які використовують для утеплення й облицювання фасадів.Одним з головних переваг цієї продукції є універсальність, адже з їхньою допомогою можна облицювати будинок з будь-якими стінами й архітектурними формами без складних і дорогих підготовчих робіт, - пише Кордон.Валентин Шеремета розповідає, що свого часу «підгледів» таку технологію, коли працював на будівництві за кордоном, відтоді не полишала думка і собі спробувати.«Щоправда, грунтовно цим зайнявся вже коли повернуся з АТО, — каже Валентин Шеремета. — Набридли випадкові підробітки, тож вирішив розпочати власну справу. Спершу експериментував вдома. Купив кілька форм, зробив перші зразки. Поступово знайшлася клієнтура. З кожного прибутку купував нові форми, збільшуючи квадратуру, яку можна було б виробляти за раз. Нині працюємо в орендованому приміщенні. Наш колектив невеличкий: окрім мене — це четверо хлопців, двоє з них — теж учасники АТО. До речі, одна із принципових позицій — мої працівники мають бути офіційно працевлаштовані, щоб їм йшов стаж, який потім вплине на пенсійне забезпечення».Термопанелі — цілісна фасадна система, яка складається з двох елементів. Перший - оптимальний утеплювач (пінопласт, мінвата тощо), шар якого надійно захищений від впливів зовнішнього середовища та механічних ушкоджень. Другий елемент - забезпечує захист утеплювача і безпосередньо самого фасаду будинку.Процес виготовлення полягає в тому, що форму заливають бетоном, зверху у неї закладають пінопласт чи інший утеплювач. На спеціальному станку за рахунок вібрації утеплювач міцно «спаюється» з бетоном. Коли виріб трохи застигне, його переносять у сушарку. Від початку виготовлення до фінішу проходить доба, а вже через 3-5 діб термопанелі можна кріпити на будівлю. Остаточної міцності вони набувають через 21 день, фарбувати можна через 25-30 днів.«Бажано робити це у теплу пору року, — каже співрозмовник. — Застосовувати можна різні фасадні фарби: силіконові, акрилові, гумові. Я б радив використовувати якраз гумові фарби — вони не вбирають вологу, забезпечуючи довговічність експлуатації — 20-30 років. А от шви між плитками радив би заповнювати акриловим «герметиком». Шпаклівкою, клейовими сумішами чи фугою не рекомендується, оскільки бетон зі зміною погодних умов «грає» — то розширюється, то стискається, тому ці будматеріали з часом просто повисипаються».За добу на невеличкому підприємстві Валентина Шеремети є можливість виготовляти 100-200 «квадратів» термопанелей різних розмірів та візерунків. При бажанні можуть бути й кольорові.Вартість — 160-280 гривень за квадратний метр — переважно все залежить від товщини та густини пінопласту — тут працюють переважно з ним. Якщо ж з іншими утеплювачами — буде дорожче. Використовують пінопласт, який не горить, товщиною від 1 до 10 сантиметрів — все залежить від бажання замовника.«Щодо переваг термопанелей перед звичайними традиційними технологіями, то, по-перше, панель легко кріпиться на стіну за допомогою монтажних дюбелів, причому, поверхня може бути будь-яка: дерево, бетон, цегла, піноблок тощо, — підсумовує Валентин Шеремета і продовжує: По-друге, робиться все дуже швидко, третя перевага — це фінансовий бік, адже утеплення термопанелями коштує набагато дешевше, порівнюючи із звичайними традиційними технологіями. З термопанелями ви отримуєте абсолютно інший, утеплений і облицьований будинок».