«ПортCity» дарує безкоштовні розваги на Різдво*
Сьогодні, 10:15
Торгово-розважальний центр "ПортCity" для усіх лучан та гостей міста дарує 7 січня безкоштовні розваги.
Про це інформує пресслужба ТРЦ.
Усі охочі зможуть пограти в боулінг або поспівати в караоке у боулінг-клубі «Strike City», покататись на роликах на арені розваг «Generator City» та розважитись у дитячому комплексі «FigliMigli»*.
"Проведіть свята разом з ТРЦ "ПортCity" і вони будуть справді радісними та незабутніми. Чекаємо Вас!", - зазначають організатори.
Зауважують, що безкоштовні розваги можуть тривати не більше 1 години.
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Про це інформує пресслужба ТРЦ.
Усі охочі зможуть пограти в боулінг або поспівати в караоке у боулінг-клубі «Strike City», покататись на роликах на арені розваг «Generator City» та розважитись у дитячому комплексі «FigliMigli»*.
"Проведіть свята разом з ТРЦ "ПортCity" і вони будуть справді радісними та незабутніми. Чекаємо Вас!", - зазначають організатори.
Зауважують, що безкоштовні розваги можуть тривати не більше 1 години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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