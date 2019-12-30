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«ПортCity» дарує безкоштовні розваги на Різдво*

«ПортCity» дарує безкоштовні розваги на Різдво*
Торгово-розважальний центр "ПортCity" для усіх лучан та гостей міста дарує 7 січня безкоштовні розваги.

Про це інформує пресслужба ТРЦ.

Усі охочі зможуть пограти в боулінг або поспівати в караоке у боулінг-клубі «Strike City», покататись на роликах на арені розваг «Generator City» та розважитись у дитячому комплексі «FigliMigli»*.

"Проведіть свята разом з ТРЦ "ПортCity" і вони будуть справді радісними та незабутніми. Чекаємо Вас!", - зазначають організатори.

Зауважують, що безкоштовні розваги можуть тривати не більше 1 години.

«ПортCity» дарує безкоштовні розваги на Різдво*

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Теги: ПортCity, розваги
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