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Самарівський дзюдоїст переміг на міжнародних змаганнях

Самарівський дзюдоїст переміг на міжнародних змаганнях
На міжнародному турнірі, який проходив у селищі Шацьк, юний спортсмен із Самарів здобув перемогу.

Про це повідомляє Володимр Тарасюк на своїй сторінці у Facebook, – пише Район.Ратне.

Змагання відбулися у суботу, 4 січня. Участь у турнірі брали спортсмени із України та Білорусі.

«Самарівський спортсмен також боровся. Тарасюк Давид вагова категорія 50 кілограмів і здобув перше місце», – пише Володимир.

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Теги: Самрів, Дзюдо, змагання
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