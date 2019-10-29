Самарівський дзюдоїст переміг на міжнародних змаганнях
Сьогодні, 16:45
На міжнародному турнірі, який проходив у селищі Шацьк, юний спортсмен із Самарів здобув перемогу.
Про це повідомляє Володимр Тарасюк на своїй сторінці у Facebook, – пише Район.Ратне.
Змагання відбулися у суботу, 4 січня. Участь у турнірі брали спортсмени із України та Білорусі.
«Самарівський спортсмен також боровся. Тарасюк Давид вагова категорія 50 кілограмів і здобув перше місце», – пише Володимир.
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Про це повідомляє Володимр Тарасюк на своїй сторінці у Facebook, – пише Район.Ратне.
Змагання відбулися у суботу, 4 січня. Участь у турнірі брали спортсмени із України та Білорусі.
«Самарівський спортсмен також боровся. Тарасюк Давид вагова категорія 50 кілограмів і здобув перше місце», – пише Володимир.
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