Самарівський дзюдоїст переміг на міжнародних змаганнях





Про це повідомляє Володимр Тарасюк на своїй сторінці у Facebook, – пише



Змагання відбулися у суботу, 4 січня. Участь у турнірі брали спортсмени із України та Білорусі.



«Самарівський спортсмен також боровся. Тарасюк Давид вагова категорія 50 кілограмів і здобув перше місце», – пише Володимир.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На міжнародному турнірі, який проходив у селищі Шацьк, юний спортсмен із Самарів здобув перемогу.Про це повідомляєна своїй сторінці у Facebook, – пише Район.Ратне Змагання відбулися у суботу, 4 січня. Участь у турнірі брали спортсмени із України та Білорусі.«Самарівський спортсмен також боровся. Тарасюк Давид вагова категорія 50 кілограмів і здобув перше місце», – пише Володимир.

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