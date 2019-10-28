Поліція спіймала підозрюваних у жорстокому вбивстві дівчат: ймовірно, серед затриманих - волинянин





Затримання відбулося 6 січня, близько 5 години ранку, - повідомляє ТСН.



Нагадаємо,





Затримання відбулося близько 4:40 ранку. Наразі із підозрюваними тривають слідчі дії. Після цього їм мають вручити підозри та обрати запобіжний захід.



Тіла дівчат були виявлені в орендованій квартирі 4 січня. Розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Після цього поліція оголосила у розшук 34-річного чоловіка та 20-річну дівчину, які винайняли цю квартиру на новорічну ніч.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі правоохоронці затримали підозрюваних у жорсткому вбивстві дівчат на Подолі у Києві.Затримання відбулося 6 січня, близько 5 години ранку, - повідомляє ТСН.Нагадаємо, серед підозрюваних у вбивстві був уродженець села Любитів, Ковельського району Волинської області Сергій Ксьондзик Крім нього, поліція підозрювала 19 річну жительку Кіровоградщини. Тому, ймовірно, що затримали саме їх.Затримання відбулося близько 4:40 ранку. Наразі із підозрюваними тривають слідчі дії. Після цього їм мають вручити підозри та обрати запобіжний захід.Тіла дівчат були виявлені в орендованій квартирі 4 січня. Розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Після цього поліція оголосила у розшук 34-річного чоловіка та 20-річну дівчину, які винайняли цю квартиру на новорічну ніч.

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