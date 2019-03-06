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На Волині 18-річний хлопець викрав з будинку гроші, взуття та велосипед

На Волині 18-річний хлопець викрав з будинку гроші, взуття та велосипед
У Любомльскому районі молодик викрав із помешкання 43-річної жінки гроші, взуття та велосипед.

Повідомлення про крадіжку до поліції надійшло 7 січня. Жінка розповіла, що невідомий викрав з її будинку 3 тисячі гривень, взуття та велосипед. Сума завданих матеріальних збитків становить 5 тис. грн, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 18-річний житель сусіднього села цього ж району. Викрадені речі правоохоронці вилучили.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.




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Теги: крадіжка, майно
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