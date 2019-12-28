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Вбивство дівчат у «новорічній» квартирі Києва: деталі страшного злочину

Вбивство дівчат у «новорічній» квартирі Києва: деталі страшного злочину
У Києві вбивство 19-річної Марії Каминіної і 16-річної Єви Лисенко, найімовірніше, було вчинене з корисливих мотивів. Водночас у дівчат при собі були тільки мобільні телефони, недорогі прикраси й трохи грошей. Таку версію озвучили в прокуратурі Києва.

Детальніше про те, що стало мотивом звірячого вбивства, а також, що відомо про підозрюваних, - йдеться у публікації Oбозревателя.

Як розповіли в столичній прокуратурі, за попередньою версією, вбивство дівчат трапилося з корисливих мотивів. "Підозрюваним оголошено підозру за статтею 187 Кримінального кодексу України (Розбій з метою пограбування. – Ред.), сьогодні буде обиратися запобіжний захід. Наразі мотив – корисливий, з метою заволодіти майном. Але з цінностей у них були телефони, трохи грошей, якісь недорогі прикраси", – говорить спікерка прокуратури Києва Надія Максимець.

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За її словами, чи було зґвалтування дівчат і чи є якісь ще пошкодження, крім зовнішніх, – визначить медична експертиза тіл.

Одна із загиблих, Марія Каминіна, була волонтеркою Червоного хреста. На сторінці Київської обласної організації Товариства колеги пишуть співчуття. "Маша неодноразово брала участь у наших акціях, допомагала під час відновлення і підготовки волонтерського простору на Богдана Хмельницького. 11 листопада 2019 року, за власним бажанням, була переведена в резерв волонтерів", – згадують колеги.

OBOZREVATEL з'ясував, що Сергій Ксьондзик, який вийшов із в'язниці у 2017 році, два роки тому (теж на Новий рік) вже здійснював подібний злочин у Львові. Щоправда, тоді дві потерпілі вижили. Одну з дівчат на новорічні свята він бив по голові, обличчю й грудях. А потім забрав у неї мобільний телефон вартістю 4,9 тис. грн.
Вбивство дівчат у «новорічній» квартирі Києва: деталі страшного злочину

Другу жертву пограбував за два тижні, перед цим теж жорстоко побивши: синцями були вкриті груди, спина, руки й ноги. Він відібрав у дівчини $300, фотоапарат вартістю 6 тис. грн і планшет.

Характерно, що Ксьондзика тоді взяли під варту. Але на судах одна з потерпілих неодноразово скаржилася, що отримує від грабіжника погрози навіть із в'язниці. Прокуратура Львова наполягала на тому, щоб не випускати до суду рецидивіста, у якого було кілька судимостей, а один із останніх термінів – 11 років за зґвалтування неповнолітньої. Але суд чомусь вирішив, що чоловік не є небезпечним, і в липні 2019 року його випустили під заставу в 34 тис. грн. До речі, найближче судове засідання у цій справі мало відбутися 20 січня.

У Львові у Ксьондзика є маленька дочка. З огляду на фото, яке опублікувала його колишня дружина, дівчинці приблизно три роки.
Вбивство дівчат у «новорічній» квартирі Києва: деталі страшного злочину

Двоє маленьких дітей є і у Єлизавети Бершацької, яку в прокуратурі називають співучасницею вбивства. Щоправда, односельці розповіли, що Єлизавета не приділяла дітям належної уваги. "Кілька місяців тому вона захотіла погуляти. Покинула чоловіка й двох дітей і втекла", – розповіли нам в селі Липняжка Кіровоградської області, де жила підозрювана.

Нагадаємо, що трагедія трапилася на вулиці Кирилівській, 127, на орендованій квартирі, яку здавали подобово. Тіла загиблих дівчат – 19-річної Марії та 16-річної Єви – виявила 3 січня на балконі в шафі господиня квартири, коли прийшла прибирати житло. Поліція нарахувала на тілах десяток колотих ран.

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Теги: волинянин, кримінал, вбивство, Київ
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