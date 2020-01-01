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Авіакатастрофа в Ірані: що відомо про українців, які загинули. ФОТО

Авіакатастрофа в Ірані: що відомо про українців, які загинули. ФОТО
В авіакатастрофі біля столиці Ірану Тегерану серед 176 загиблих – 11 громадян України, дев'ятеро з яких – члени екіпажу.

Про це пише ТСН.

1) Володимир Гапоненко, командир екіпажу. Мав 11,6 тисячі годин нальоту на літаках Boeing 737, зокрема 5,5 тисячі годин як командир повітряного судна (КПС).

Володимир закінчив Кіровоградське вище льотне училище Національного авіаційного університету наприкінці 1980-х. У нього залишилися дружина і двоє дочок.

Він пройшов шлях від бортпровідника до командира екіпажу.
Авіакатастрофа в Ірані: що відомо про українців, які загинули. ФОТО

2) Сергій Хоменко, другий пілот. Мав 7,6 тисячі годин нальоту на Boeing-737. Колеги розповідають, що раніше Сергій був командиром "Блакитної стежі" – підрозділу Військово-транспортної авіації України.

"Понад 14 років він літав у складі екіпажів літаків Ту-134, Ан-26, Ан-30. Пройшов шлях від командира авіаційного загону літаків Ту-134 до командира ескадрильї "Блакитна стежа". Багато років очолював екіпажі, що виконували спостережні польоти в рамках Договору про відкрите небо в різних країнах світу. Виховав не одного льотчика першого класу", - повідомили в 15-й бригаді транспортної авіації ВПС України.
Авіакатастрофа в Ірані: що відомо про українців, які загинули. ФОТО

3) Олексій Наумкін – інструктор, який, за розповідями колег, став вчителем для десятків командирів та других пілотів МАУ. Мав 12 тисяч годин нальоту на літаках Boeing 737, зокрема 6,6 тисячі годин як КПС.

"Льоша Наумкін мій одногрупник. Один з кращих пілотів на курсі. Дуже порядна була людина. З династії пілотів", – зазначив про загиблого Сергій Чорний, який навчався з ним.
Авіакатастрофа в Ірані: що відомо про українців, які загинули. ФОТО


4) Бортпровідниця Марія Микитюк, 24 роки. Випускниця Національного авіаційного університету 2018 року. Родом з Івано-Франківська.

"Маша була дуже яскрава, красива, весела і душевна дівчина родом з Івано-Франківська. Справжній приклад для студентів. Вміла добре веселитися та закривати сесії на 5.0. Любила небо і дуже пишалася своєю роботою. Таких позитивних і активних людей ще треба пошукати", - ідеться в Telegram-каналі НАУ.
Авіакатастрофа в Ірані: що відомо про українців, які загинули. ФОТО

5) Бортпровідниця Катерина Статнік, 27 років. На її сторінці в Instagram друзі пишуть співчуття, колеги – хвалять за професійність.
Авіакатастрофа в Ірані: що відомо про українців, які загинули. ФОТО

6) Старший бортпровідник Ігор Матьков, 34 роки. Мав понад десять років стажу роботи в МАУ. Навчався в Кіровоградському льотному училищі за спеціальністю "Авіаційний транспорт", закінчив відділення східних мов Київського національного лінгвістичного університету. Родом з Чернігівської області.

Ігор Матьков хвилювався перед перельотом до іранської столиці – його напрямок польоту змінили раптово. Про це розповіла ТСН колишня цивільна дружина Ігоря Крістіна Александрович. Із Матьковим вони залишились у дружніх стосунках. Востаннє бачились за кілька днів до фатального рейсу.

"Ми в неділю, 5 січня, з ним бачилися. Незважаючи на те, що ми більше року, як розійшлися, він хотів з моїм сином піти погуляти: піти на каток або з'їсти піцу. Але в цей день не вийшло так, щоб Альоша з ним пішов погуляти. І ми з ним зустрілися в кафе - він привіз мені індійські солодощі з Делі, з рейсу, я йому теж подаруночок до Нового року подарувала, і ми дуже багато розмовляли. Ми говорили більше двох годин. І він говорив тоді про цей рейс. Каже: "Уявляєш, у мене стояв рейс на Барселону. Мені її ось зняли і замість Барселони поставили Тегеран. А там таке коїться! Там ракети вже наведені". І він так все це емоційно розповідав! Каже: "Ну, якось мені навіть летіти тривожно". Я говорила: "Так, ладно. Ти себе накручуєш! Ви ж літаєте там, туди-сюди". І ми так добре з ним поспілкувалися в неділю", - розповідає Крістіна.

Телефонував Ігор Крістіні і напередодні вильоту. Жінка розповідає, що рейс до Тегерану вважається серед екіпажів дуже важким – виконується серед ночі і проміжок відпочинку в іранській столиці досить короткий. Ігор відчутно хвилювався перед роботою.

"Вчора перед рейсом ввечері він зателефонував. Він завжди телефонував, коли його щось хвилює. Він зателефонував спочатку моєму синові, поговорив з ним, і потім зателефонував мені", - каже жінка.

Александрова розповіла, що Ігор "жив у небі" і дуже мріяв стати пілотом. Він проходив курси, тренувався, отримав ліцензію і чекав, що його запросять на цю роботу. Навіть познайомились Крістіна та Ігор на борту літака, на якому Матьков працював – йому тоді було 24 роки.
Авіакатастрофа в Ірані: що відомо про українців, які загинули. ФОТО

7) Бортпровідник Денис Лихно. Закінчив Національний авіаційний університет 2018 року.

"Денис відмінний хлопець і хороший друг... Працював в МАУ всього пів року, але вже запам'ятався багатьом колегам. Завжди здавалося, що на нього чекає довге та успішне життя", - ідеться в Telegram-каналі НАУ.

Авіакатастрофа в Ірані: що відомо про українців, які загинули. ФОТО

8) Бортпровідниця Валерія Овчарук, 28 років. Родом із Луганська. На своїй сторінці в Instagram вона писала, що любить свою роботу і що вірить в те, що літаки ніколи не стануть для неї просто транспортом. Встигла відвідати США, Індію, Китай, Таїланд, Канаду та інші країни.

"Це відчувається, коли у людини є стержень. Вона спокійно робила те, що вважала за потрібне і не мучила себе сумнівами. Вона була дуже прив'язана до сім'ї і допомагала батькам, але вирішила переїхати до Києва", – розповіла виданню "Свои.City" колега загиблої Тетяна Дмитрук.
Авіакатастрофа в Ірані: що відомо про українців, які загинули. ФОТО


9) Бортпровідниця Юлія Сологуб, 25 років. Родом із Нововолинська на Волині. Бортпровідницею вона працювала близько пів року.

Чоловік Юлії Сологуб чекав на дружину вранці в аеропорту "Бориспіль", коли дізнався про авіакатастрофу.
Авіакатастрофа в Ірані: що відомо про українців, які загинули. ФОТО

10) Пасажирка Ольга Кобюк, 1958 року народження. Літала навідати доньку, заміжню за іранцем.

11) Пасажирка Олена Малахова, 1981 року народження. Директорка авіакомпанії "СкайАвіаТранс", що займалася вантажними авіаперевезеннями. Цій компанії належав український транспортний літак, який був обстріляний ракетами в Лівії влітку 2019 року.

"Помоліться, не хотів публічності, але думаю, що треба помолитися за мою Лєну і всіх загиблих", - написав у Facebook чоловік загиблої.
Авіакатастрофа в Ірані: що відомо про українців, які загинули. ФОТО


Вранці 8 січня у столиці Ірану Тегерані розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс "Тегеран-Київ".

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто не вижив.  Усі 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири були громадянами України. РНБО опублікував список загиблих. Відомо, що на рейс зареєструвалося 169 пасажирів, втім двоє людей так і не сіли на борт літака.

МЗС України спочатку повідомило, що до падіння літака призвели технічні проблеми з двигуном, а версія теракту наразі не розглядається. Потім там змінили інформацію і заявили, що версії наразі все ще встановлюються. Літак впав майже одразу після зльоту з аеропорту імені Імама Хомейні. 

Офіс генпрокурора вже розпочав розслідування катастрофи - справа розглядається за ч. 3 статті 276 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).

На час встановлення обставин авікатастрофи всі українські авіакомпанії тимчасово припинять польоти у повітряному просторі Ірану.

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Теги: Іран, літак, авіакатастрофа
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